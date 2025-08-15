হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাজতির মৃত্যু

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

সামির খান। ছবি: সংগৃহীত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জেলা কারাগারের এক হাজতি মারা গেছেন। তাঁর নাম সামির খান (২৫)। আজ শুক্রবার সকাল ৮টার দিকে তিনি মারা যান।

সামির খান আশুগঞ্জ উপজেলার আড়াইসিধা ইউনিয়নের দগরিসার গ্রামের আলম খানের ছেলে। ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর লাশ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

জেলা কারাগার সূত্র জানা গেছে, ডাকাতি ও হত্যা মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে গত ১৯ জুন পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন সামির খান। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে তাঁর হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বর আসে এবং রক্তচাপ কমে যায়। পরে তাঁকে দ্রুত জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকালে তিনি মারা যান।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারের জেলার কামরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে জানান, হাজতি সামির খানের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে তাঁর লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

সম্পর্কিত

সৎবাবার অভিযোগে মেয়ের বাল্যবিবাহ বন্ধ, মাকে জরিমানা

নির্বাচনের আগে জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ করতে হবে: ভিপি নুর

পালাতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে ‘মগ লিবারেশন পার্টির’ সদস্য নিহত

শেখ হাসিনা পালিয়ে না গেলে আমাকে আয়নাঘরে থাকতে হতো: আবদুল হান্নান মাসউদ

কক্সবাজার সৈকতে ডুবে পর্যটকের মৃত্যু, বিষাদে রূপ নিল বন্ধুদের আনন্দ ভ্রমণ

পোঁটলা ফেলে পালাল চোরাকারবারিরা, খুলে মিলল পৌনে ৫ লাখ ইয়াবা

চিকিৎসক দেখিয়ে ফিরছিলেন বউ-শাশুড়ি, ট্রাকের ধাক্কায় দুজনই আহত

সাগরে লুটের পর ট্রলারের ইঞ্জিন বিকল করে দেয় ডাকাতেরা, ৩ দিন পর ১৫ জেলে উদ্ধার

বাড়ির আঙিনা ও পরিত্যক্ত জমিতে বস্তায় আদা চাষ, আয় বাড়ছে কৃষকের

বাঁশখালীতে মামলার বাদীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা