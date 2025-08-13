কক্সবাজারে ১৩২২ কোটি টাকার মাদক ধ্বংস

কক্সবাজারের উখিয়া, টেকনাফ ও রামু এবং বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে গত এক বছরে অভিযান চালিয়ে জব্দ করা বিপুল পরিমাণ মাদক ধ্বংস করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। ধ্বংস করা মাদকের আনুমানিক মূল্য ১ হাজার ৩২২ কোটি টাকা।
আজ বুধবার দুপুরে বিজিবি কক্সবাজার রিজিয়ন কার্যালয় মাঠে এসব মাদক ধ্বংস করা হয়; যার মধ্যে ছিল প্রায় ২ কোটি ৩৪ হাজার ইয়াবা, ১৪০ কেজি ক্রিস্টাল মেথ আইস, ২৬ কেজি হেরোইন, প্রায় সাড়ে ৪ কেজি কোকেন, ৪ কেজি আফিম, প্রায় ৫৩ কেজি গাঁজা, প্রায় সাড়ে ৬১ হাজার ক্যান বিয়ার, ২২ হাজার ১৫৫ বোতল বিদেশি মদ, ১ হাজার ৮০০ লিটার বাংলা মদ ও ৩ লাখ ৩৭ হাজার ৬৪২ প্যাকেট সিগারেট।
ধ্বংস কার্যক্রম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিজিবি কক্সবাজার রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আকসার খান। উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজারের অতিরিক্ত শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার আবু সালেহ মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ, জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন শাহীন, র্যাব-১৫ কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল কামরুল হাসান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) মো. শাহীদুল ইসলাম প্রমুখ।