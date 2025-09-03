হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চন্দনাইশে স্ত্রী হত্যার অভিযোগে স্বামী আটক

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি  

মোছাম্মৎ আরফি। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ভোরে উপজেলার বরকল ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে মোছাম্মৎ আরফির (১৯) মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় তাঁর স্বামী মো. রিজুয়ানকে (৩০) আটক করা হয়েছে। তিনি একই এলাকার গোলাম শরীফের ছেলে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, আট মাস আগে সাতকানিয়ার খাগড়িয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মোহাম্মদ জাহেদের কন্যা আরফির সঙ্গে রিজুয়ানের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে শ্বশুরবাড়িতে আরফি নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন।

আজ ভোরে স্বামী রিজুয়ান তাঁকে গলা টিপে হত্যা করে মরদেহ বাথরুমে লুকিয়ে রাখেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সকালে দরজা খুলতে দেরি হওয়ায় পরিবারের লোকজন ভেতরে ঢুকে আরফির মরদেহ দেখতে পান।

স্থানীয় শফিকুল ইসলাম জানান, রিজুয়ান মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন এবং হত্যার পর মরদেহ বাথরুমে লুকিয়ে রাখেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে।

তবে আরফির মামা নাজিম উদ্দীন দাবি করেন, রিজুয়ান মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন নন। তিনি কিছুদিন আগে ব্যবসার জন্য শ্বশুরের কাছে ৩ লাখ টাকা দাবি করেন। টাকা না পাওয়ায় আরফিকে নির্যাতন শুরু করেন। ঘটনার দিন রাতে পরিকল্পিতভাবে আরফিকে হত্যা করে বাথরুমে লুকিয়ে রাখেন। সকালে পরিবারের লোকজন উপস্থিত হলে রিজুয়ান পাগল সেজে বিবস্ত্র হন।

চন্দনাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম সারোয়ার বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। স্বামীকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

