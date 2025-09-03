চবি শিক্ষার্থী-গ্রামবাসী সংঘর্ষের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৮

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয় গ্রামবাসীর সংঘর্ষের ঘটনায় ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে। আজ বুধবার গ্রেপ্তারের তথ্য নিশ্চিত করেন হাটহাজারী মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রুপান।
এসআই রুপান বলেন, গতকাল রাত ১০টা থেকে ১২টার মধ্যে জোবরা গ্রামে বিশেষ অভিযান চালিয়ে আটজনকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। তাঁদের ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে জেলা আদালতে পাঠানো হয়েছে। আমাদের গ্রেপ্তার অভিযান চলমান রয়েছে। আমাদের একটি টিম এখনো অভিযানে রয়েছে।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন—মো. ইমরান হোসেন প্রকাশ (৩৫), হাসান প্রকাশ হাসাঈন (২২), রাসেল প্রকাশ ওরফে কালো রাসেল (৩০), মো. আলমগীর (৩৫), মো. নজরুল ইসলাম (৩০), মো. জাহেদ (৩০), মো. আরমান (২৪) ও মো. দিদারুল আলম (৪৬)।
এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা দপ্তর বাদী হয়ে গতকাল মঙ্গলবার বিকালে হাটহাজারী থানায় ৯৫ জনের নামোল্লেখ ও অজ্ঞাত ১ হাজার জনের নামে মামলা করে। গতকাল মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন হাটহাজারী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু কাওসার মাহমুদ হোসেন।
উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট এলাকায় ভাড়া বাসায় দেরিতে ঢোকায় দারোয়ান এক ছাত্রীকে চড় মারেন বলে অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে
শনিবার রাত থেকে চবি শিক্ষার্থী ও স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ বাধে। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪২১ জন শিক্ষার্থী আহত হয় বলে নিশ্চিত করেন চবি মেডিকেল প্রধান ডা. আবু তৈয়ব। এরমধ্যে চার জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় শুরুতে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রাখা হয়। পরে অবস্থার উন্নতি হওয়ায় দুইজনকে বেডে স্থানান্তর করা হয়েছে।