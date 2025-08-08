হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

দৈনিক আজকের পত্রিকার ফটো সাংবাদিক হেলাল সিকদারের বাবার মৃত্যু, সিইউজের শোক

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

মুফিজুল হক সিকদার। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন (সিইউজে) ও চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সদস্য এবং দৈনিক আজকের পত্রিকার ফটো জার্নালিস্ট মো. হেলাল সিকদারের বাবা মুফিজুল হক সিকদার মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। মৃত্যুকালে স্ত্রী, তিন ছেলে, তিন মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন মুফিজুল হক সিকদার।

মুফিজুল হক সিকদার দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। শুক্রবার (৮ আগস্ট) আসরের নামাজের পর রাউজান উপজেলার নোয়াজিশপুর ইউনিয়নের ফতেহনগর গ্রামের ফতেহ মোহাম্মদ সিকদারবাড়ি জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।

এদিকে বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) এক শোকবার্তায় চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের (সিইউজে) সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক সবুর শুভ শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

