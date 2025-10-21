শিপ ব্রেকিং অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন: সরে দাঁড়ালেন দুই কমিশনার

বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স অ্যান্ড রিসাইক্লার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসবিআরএ) নির্বাচন নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। নির্বাচনের আগে তিন সদস্যের কমিশনের দুজনই দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। বাকি একজন কমিশনারও পদত্যাগের ইঙ্গিত দিয়েছেন।
২৫ অক্টোবর নির্বাচন হচ্ছে না বলে নিশ্চিত করেছেন বিএসবিআরএর ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. নাজমুল ইসলাম। তিনি বলেন, সংগঠনের নির্বাহী কমিটি আবার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবে।
অ্যাসোসিয়েশনের এই নির্বাচনে মোট ১১টি পদের জন্য প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন। সবগুলো পদের ক্ষেত্রেই একক প্রার্থী থাকায় বিনা ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি প্রায় নিশ্চিত। ২৫ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করার কথা ছিল।
কিন্তু প্রার্থীদের কাছ থেকে নির্বাচন কমিশন ও মন্ত্রণালয় নির্ধারিত কাগজপত্র সময়মতো জমা না পড়ায় নির্বাচন প্রক্রিয়া অনিশ্চয়তায় পড়ে। ১৩ অক্টোবর ছিল প্রার্থীদের কাগজপত্র যাচাই-বাছাইয়ের দিন। সেই সময়ের মধ্যে অনেক প্রার্থী প্রয়োজনীয় নথি জমা দেননি। যাঁরা জমা দিয়েছেন, তাঁদের কাগজপত্রও এখনো মন্ত্রণালয় থেকে যাচাই হয়ে ফেরত আসেনি।
এ অবস্থায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী মাহমুদ ইমাম বিলু ১৪ অক্টোবর দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। এর আগের দিন ১৩ অক্টোবর কমিশনের আরেক সদস্য জহিরুল ইসলাম চৌধুরীও পদত্যাগ করেন। কমিশনে এখন একমাত্র সদস্য খায়রুল আলম সুজন রয়েছেন। তিনি দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন।
পদত্যাগের বিষয়ে কাজী মাহমুদ ইমাম বিলু বলেন, ‘প্রার্থীদের আচরণবিধি লঙ্ঘন, নির্ধারিত কাগজপত্র জমা না দেওয়া এবং আইনি শর্ত মানতে অনীহাসহ নানা কারণে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়নি।’