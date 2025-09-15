স্বামীর মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে ট্রাকচাপায় স্ত্রী নিহত

চট্টগ্রাম নগরীতে অটোরিকশার ধাক্কায় স্বামীর মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়েন নাসিমা বেগম (৪৫) নামের আরোহী। এ সময় পেছন দিক থেকে আসা একটি ট্রাক চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।
আজ সোমবার সকাল ৮টার দিকে নগরের বায়েজিদ-অক্সিজেন সড়কের ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল মোড়-সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নাসিমা বেগম চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার নোয়াজিষপুর ইউনিয়নের ফতেনগর গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী। জাহাঙ্গীর চট্টগ্রাম নগরীর একজন ঠিকাদার।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে মোটরসাইকেলে চড়ে স্বামীর সঙ্গে গন্তব্যে যাচ্ছিলেন নাসিমা। এ সময় অক্সিজেনের পাবলিক স্কুলগেট এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি অটোরিকশা মোটরসাইকেলটিতে ধাক্কা দেয়। এতে নাসিমা নিচে পড়ে গেলে পেছন থেকে আসা একটি ট্রাক তাঁকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। পরে উপস্থিত লোকজন ট্রাকচালককে ধরে পুলিশে সোপর্দ করে।
বায়েজিদ বোস্তামী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামরুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে আমরা নিহত নারীর লাশ উদ্ধার করি। পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’