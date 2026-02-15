চট্টগ্রাম-১৪ আসনে ৫ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত

চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ-সাতকানিয়া আংশিক) আসনে পাঁচ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এবারের সংসদ নির্বাচনে এই আসন থেকে আটজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।
নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জসিম উদ্দিন আহমেদ ধানের শীষ প্রতীকে ৭৬ হাজার ৪৯৩ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ১১ দলীয় জোটের ছাতা প্রতীকের প্রার্থী ওমর ফারুক পেয়েছেন ৭৫ হাজার ৪৬৭ ভোট।
জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়া পাঁচ প্রার্থীর মধ্যে বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী মো. আব্দুল হামিদ (হাতপাখা) পেয়েছেন ১ হাজার ৫৬৯ ভোট। জাতীয় পার্টির প্রার্থী মো. বাদশা মিয়া (লাঙ্গল) পেয়েছেন ২৯৩ ভোট। ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের প্রার্থী এইচ এম ইলিয়াস (আপেল) পেয়েছেন ১৪৯ ভোট। স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিজানুল হক চৌধুরী (ফুটবল) পেয়েছেন ৩ হাজার ৬৩০ ভোট। স্বতন্ত্র প্রার্থী শফিকুল ইসলাম রাহী (মোটরসাইকেল) পেয়েছেন ১ হাজার ১৬৫ ভোট।
চন্দনাইশ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. রাজীব হোসেন বলেন, মোট বৈধ ভোটের এক-অষ্টমাংশের কম ভোট পেলে ওই প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। সেই বিধান অনুযায়ী, এই পাঁচ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।