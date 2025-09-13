হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চাকসু গঠনতন্ত্র সংশোধন: ৪ সহসম্পাদক পদের পরিবর্তে নতুন পদ

চবি প্রতিনিধি 

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (চাকসু) গঠনতন্ত্র সংশোধন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এতে কেন্দ্রীয় সংসদ ও হল সংসদের চারটি সহসম্পাদকের পদ বাদ দিয়ে চারটি মূল পদ যুক্ত করা হয়েছে। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন চাকসু গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন।

সহ-উপাচার্য বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সহসম্পাদক পদ বাদ দিয়ে নতুন চারটি মূল পদ যুক্ত করা হয়েছে। ১১ সেপ্টেম্বর গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি এ সিদ্ধান্ত নেয়। সংশোধিত গঠনতন্ত্র উপাচার্যের অনুমোদনক্রমে দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

ড. কামাল উদ্দিন বলেন, সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মূল চারটি পদ হলো আইন ও মানবাধিকারবিষয়ক সম্পাদক, পাঠাগার ও ক্যাফেটেরিয়াবিষয়ক সম্পাদক, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক এবং ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ও আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক। তবে মোট পদসংখ্যা আগের মতো ২৮টিই থাকবে।

সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সংসদের ২৮টি পদ হলো সভাপতি, সহসভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক ও সহসম্পাদক, সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক ও সহসম্পাদক, দপ্তর সম্পাদক ও সহসম্পাদক, সমাজসেবা ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক, আইন ও মানবাধিকারবিষয়ক সম্পাদক, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ও আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক, যোগাযোগ ও আবাসন সম্পাদক ও সহসম্পাদক, গবেষণা ও উদ্ভাবন সম্পাদক, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক, ছাত্রীকল্যাণ সম্পাদক ও সহসম্পাদক (নারী শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত), স্বাস্থ্য সম্পাদক, পাঠাগার ও ক্যাফেটেরিয়াবিষয়ক সম্পাদক এবং ৫ জন নির্বাহী সদস্য। তবে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ হওয়ায় নির্বাচন হবে ২৬টি পদে।

সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী হল সংসদের পদগুলো হলো সভাপতি, সহসভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, খেলাধুলা সম্পাদক, সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক, দপ্তর সম্পাদক; সমাজসেবা, পরিবেশ ও মানবাধিকার সম্পাদক; বিজ্ঞান, গবেষণা ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক, স্বাস্থ্য সম্পাদক; রিডিংরুম, ডাইনিং ও হল লাইব্রেরি সম্পাদক, যোগাযোগ ও আবাসন সম্পাদক এবং ৫ জন নির্বাহী সদস্য।

তফসিল অনুযায়ী রোববার থেকে মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হবে। মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। যাচাই-বাছাই হবে ১৮ সেপ্টেম্বর। প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২১ সেপ্টেম্বর এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ সেপ্টেম্বর। ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। ভোট গ্রহণ সমাপ্তির পরপরই গণনা শুরু হবে।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) সর্বশেষ চাকসু নির্বাচন হয়েছিল ১৯৯০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। ১৯৬৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রথম চাকসু নির্বাচন হয় ১৯৭০ সালে। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবছর নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন হয়েছে মাত্র ছয়বার।

