নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, মারা গেলেন দগ্ধ আরও একজন

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ ফারুক হোসেন (৪০) নামে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত মারা গেছেন দুজন। এখনো চিকিৎসাধীন অবস্থায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন আরও দুজন।

আজ মঙ্গলবার ভোরে জাতীয় বার্ন প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ফারুক হোসেন মারা যান। নিহত ফারুক হোসেন শরীয়তপুরের বাদশা হাওলাদারের ছেলে। তিনি পেশায় জেলে।

সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন রামগতি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কবির হোসেন। তিনি বলেন, ফারুক হোসেন গত ছয় দিন ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এ ছাড়া অন্য আরও দুজনের অবস্থায়ও আশঙ্কাজনক। তারা হলেন আবুল খায়ের (৩২) ও গনি খাঁ (৫০)। আবুল খায়েরের ৩৫ শতাংশ এবং গনি খাঁ’র ৫০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার সকালে রামগতির মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের পাশে নদীতে নৌকায় রান্নার কাজ করছিলেন জেলেরা। হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। এতে নৌকায় থাকায় ছয় জেলে অগ্নিদগ্ধ হন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে রামগতি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় চারজনকে জাতীয় বার্ন প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে শনিবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আমজাদ হোসেন মারা যান। অন্য দগ্ধরা এখনো চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

