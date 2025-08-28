হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চন্দ্রনাথ ধাম পরিদর্শনে ডিসি-এসপি, সম্প্রীতি নষ্টকারীদের কঠোর হস্তে দমনের হুঁশিয়ারি

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ ধাম মহাতীর্থ পরিদর্শনে প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ ধাম মহাতীর্থ পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক (ডিসি) ফরিদা খানম ও পুলিশ সুপার (এসপি) সাইফুল ইসলাম সানতু। তাঁরা আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই পরিদর্শনে যান।

পরিদর্শন শেষে ডিসি ফরিদা বলেন, ‘চন্দ্রনাথ ধাম মহাতীর্থ রক্ষায় যা করা প্রয়োজন তা করা হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় জেলা প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, উপজেলা প্রশাসন, স্রাইন কমিটিসহ সবাইকে নিয়ে কাজ করতে হবে। গুজব ছড়িয়ে যারাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা করবে, তাদের কঠোর হস্তে দমন করা হবে।’

এ সময় এসপি সাইফুল বলেন, ‘আমরা অতীতেও চন্দ্রনাথ ধামকে সুরক্ষিত রাখতে আন্তরিকভাবে কাজ করেছি। গত শিব চতুর্দশী মেলা অতীতের সব মেলা থেকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। চন্দ্রনাথ ধামকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে যে অপপ্রচার ছড়ানো হচ্ছে, তাতে সুনির্দিষ্ট একটি দুষ্টচক্রের ইন্ধন রয়েছে। বিদেশে বসে তারা উসকানিমূলক পোস্ট দিয়ে বাংলাদেশের সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা করছে। এসব বিষয়ে আমাদের গোয়েন্দা বিভাগগুলো কাজ করছে। গুজবকারীদের বিরুদ্ধে সহসাই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

পরিদর্শনকালে আরও উপস্থিত ছিলেন সীতাকুণ্ড উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফখরুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) আব্দুল্লাহ আল মামুন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সীতাকুণ্ড সার্কেল) লাবিব আবদুল্লাহ, সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান, স্রাইন কমিটির সহসম্পাদক সৌমিত্র চক্রবর্তী, সদস্য অশোক চক্রবর্তী, ভবানী মন্দিরের পূজারী দীপক চক্রবর্তী ও সীতাকুণ্ড প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি এম সেকান্দর হোসাইন।

