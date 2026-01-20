হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

জঙ্গল সলিমপুরে সন্ত্রাসীদের আস্তানা গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে: র‍্যাবের ডিজি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

র‍্যাবের মহাপরিচালক (ডিজি) এ কে এম শহিদুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

র‍্যাবের মহাপরিচালক (ডিজি) এ কে এম শহিদুর রহমান হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ‘জঙ্গল সলিমপুরে সন্ত্রাসীদের আস্তানা একেবারে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। এতে যত দিন দরকার, তত দিন সময় নেব।’

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গায় র‍্যাব-৭ দপ্তরে সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহত র‍্যাব কর্মকর্তা মোতালেব হোসেনের জানাজা শেষে র‍্যাবের প্রধান এই হুঁশিয়ারি দেন।

মহাপরিচালক বলেন, ‘এই জঙ্গল সলিমপুর, যেটা সন্ত্রাসীদের একটা আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। সেই আড্ডাখানা আমরা খুব শিগগির আইনানুগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্মূল করব। এখানে যারা অবৈধভাবে বসবাস করছে, যারা অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী রয়েছে—তাদের আমরা নির্মূল করব। অবৈধ কর্মকাণ্ডের এই আস্তানা আমরা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব। এতটুকু আমরা কথা দিচ্ছি।’

এ কে এম শহিদুর রহমান বলেন, ‘সন্ত্রাসীদের বসবাসের এই অভয়াশ্রম আমরা অবশ্যই নির্মূল করব। এ জন্য আমাদের যত দিন সময় লাগে, যত সময় লাগবে, যা যা প্রক্রিয়া লাগবে—সবই করা হবে। কারণ, তারা (সন্ত্রাসীরা) কোনোভাবেই রাষ্ট্রের চেয়ে শক্তিশালী না। এত দিন আমাদের এটা করা হয়নি। এবার আমরা এটা করে সন্ত্রাসীদের এই অভয়াশ্রম নির্মূল করব।’

র‍্যাবের প্রধান বলেছেন, ‘এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমরা এর পেছনে লেগে থাকব।’ এ সময় সবার সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

এর আগে মঙ্গলবার বেলা আড়াইটা নাগাদ চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গায় অবস্থিত র‍্যাব-৭ চট্টগ্রামের প্রধান দপ্তরের নিহত কর্মকর্তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় র‍্যাবের মহাপরিচালক এ কে এম শহিদুর রহমান, পুলিশের চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি মো. আহসান হাবীব পলাশসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশ নেন।

এ ছাড়া জানাজায় নিহত কর্মকর্তার স্ত্রী ও তাঁর তিন সন্তানও উপস্থিত ছিলেন। এ সময় মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

জানাজা শেষে পরে বিকেল ৪টার দিকে নিহত র‍্যাব কর্মকর্তা মোতালেবের মরদেহ একটি অ্যাম্বুল্যান্সে করে নিজ গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা সদর উপজেলার অলিপুর গ্রামের উদ্দেশে রওনা হয় বলে জানা গেছে।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেলে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার দুর্গম অঞ্চল জঙ্গল সলিমপুরে চিহ্নিত এক সন্ত্রাসীকে ধরতে অভিযানে যায় র‍্যাবের একটি দল। সেখানে ওই সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করে ফেরার পথে মাইকে ঘোষণা দিয়ে র‍্যাবের গাড়ির বহরে হামলা চালানো হয়। সন্ত্রাসীরা গুলিবর্ষণের পাশাপাশি দেশীয় অস্ত্র নিয়ে র‍্যাব সদস্যদের ওপর হামলা ও তিনজনকে জিম্মি করে রেখেছিল। ওই দিন রাতেই র‍্যাব-৭ চট্টগ্রামের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়, সোমবার বিকেলে র‍্যাব-৭-এর একটি আভিযানিক দল মেজর জালিস মাহমুদ খানের নেতৃত্বে ৪৩ জন র‍্যাব সদস্য সীতাকুণ্ড উপজেলার জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় র‍্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪০০ থেকে ৫০০ দুষ্কৃতকারী র‍্যাব সদস্যদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়।

দুষ্কৃতকারীদের অতর্কিত হামলায় র‍্যাবের চারজন সদস্য গুরুতর আহত হন। পরে থানা-পুলিশের সহযোগিতায় আহত র‍্যাব সদস্যদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম সিএমএইচে পাঠানো হয়। পরে চট্টগ্রাম সিএমএইচের জরুরি বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক নায়েব সুবেদার মো. মোতালেব হোসেন ভূঁইয়াকে মৃত ঘোষণা করেন। বাকি তিনজন র‍্যাব সদস্য বর্তমানে চট্টগ্রাম সিএমএইচে চিকিৎসাধীন। আহতরা হলেন ল্যান্স নায়েক ইমাম উদ্দিন, নায়েক আরিফ ও কনস্টেবল রিফাত।

