বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে এসে গ্রেপ্তার ছাত্রলীগ কর্মী

পটিয়া (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

মো. ইমন। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলায় মো. ইমন (২২) নামের নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দুপুরে পটিয়া সদরের একটি রেস্তোরাঁ থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ইমন পটিয়া উপজেলা ছাত্রলীগের সক্রিয় সদস্য হিসেবে পরিচিত। তিনি উপজেলার বড়লিয়া ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের নাজিম উদ্দীনের ছেলে।

পুলিশ জানায়, ১৬ ডিসেম্বর বড়লিয়া ইউনিয়নে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত যুবলীগের একটি কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন ইমন। আজ দুপুরে বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে এলে পটিয়া সদরের একটি রেস্তোরাঁ থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক বলেন, সন্ত্রাসবিরোধী আইনের একটি মামলায় ইমনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তাঁকে সংশ্লিষ্ট মামলায় আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

