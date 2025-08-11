হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চাঁদা দাবির অভিযোগে এনসিপি নেতা নিজামকে ফের শোকজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

নিজাম উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদা দাবির অভিযোগে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) চট্টগ্রাম নগরের যুগ্ম সমন্বয়কারী নিজাম উদ্দিনকে ফের কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে দলটি।

সোমবার (১১ আগস্ট) এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার যুগ্ম সমন্বয়কারী (দপ্তর) আরিফ মঈনুদ্দিন স্বাক্ষরিত একটি পত্রে এই কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

নোটিশ বলা হয়েছে, ‘গত ১০ আগস্ট বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ মারফতে আপনার একটি ভিডিও এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির নজরে এসেছে। ফলে আপনার বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। এমতাবস্থায় দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে আপনার বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সে বিষয়ে এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগরের প্রধান যুগ্ম সমন্বয়কারী মীর আরশাদুল হক বরাবর আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।’

এর আগে চট্টগ্রাম বন্দরের আন্দোলন দমাতে নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। এক ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনের ওই ভিডিওতে নিজামকে আন্দোলন বন্ধে টাকা চাইতে শোনা যায়।

তাঁর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ নতুন নয়। নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে গত ৫ জুলাই পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দেন এক নারী। দুই কোটি টাকা চাঁদা না পেয়ে নিজাম তাঁর স্বামীকে মিথ্যা মামলা করে পুলিশের হাতে তুলে দেন বলে ওই নারীর অভিযোগ। নিজাম তখন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চট্টগ্রাম নগর শাখার সদস্যসচিব ছিলেন। অভিযোগের পর তাঁর পদও স্থগিত করা হয়। তবে পরে তাঁর পদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম
