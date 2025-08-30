ডোপ টেস্টে পজিটিভ হলেই প্রার্থিতা বাতিল

চাকসু নির্বাচন
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর আচরণবিধি প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। এতে ডোপ টেস্টে কোনো প্রার্থীর পজিটিভ প্রতিবেদন এলে প্রার্থিতা বাতিল হবে।
গতকাল শনিবার চাকসু নির্বাচন পরিচালনাসংক্রান্ত ওয়েবসাইটে চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধি প্রকাশ করা হয়। আচরণবিধিতে প্রার্থী, ভোটার ও কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য ১৭টি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বিধিমালা অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র নেওয়া কিংবা জমা দেওয়ার সময় একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ পাঁচজন সঙ্গে আনতে পারবেন। প্রার্থীকে ডোপ টেস্ট করাতে হবে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে প্রার্থীকে সশরীর উপস্থিত হতে হবে।
এ বিষয়ে চাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা যখন মনোনয়নপত্র নেবেন, তখন আমরা তাঁদের ডোপ টেস্ট করানোর জন্য একটি কার্ড দেব। প্রার্থী সেই কার্ড নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে নমুনা দিয়ে আসবেন। ডোপ টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ এলে প্রার্থিতা বাতিল হবে। তবে আমরা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেব। এ বিষয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে। ডোপ টেস্টের ফি প্রার্থীকে বহন করতে হবে।’
এ ছাড়া যানবাহন ব্যবহার, প্রচার-প্রচারণা, অনলাইন/সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার, নির্বাচনী সভা-সমাবেশ, পোস্টার-দেয়াল লিখন, অনুদান কিংবা খাদ্য পরিবেশন ও উপঢৌকন প্রদান, উসকানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, প্রচারণায় মেয়েদের হলে এবং ছেলেদের হলে প্রবেশাধিকার, ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার অবস্থান, বহিরাগত প্রবেশ; বিস্ফোরক এবং যেকোনো আগ্নেয়াস্ত্রের বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে আচরণবিধিতে। নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করলে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা আইন অনুযায়ী যেকোনো ব্যবস্থা নেবে।