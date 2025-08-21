হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

টিসিবির পণ্য কেনার সময় হুড়োহুড়ি, ট্রাকচাপায় বৃদ্ধ নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে টিসিবির পণ্যবাহী ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) ন্যায্যমূল্যের পণ্য কিনতে গিয়ে ট্রাকচাপায় এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, পণ্য কেনার জন্য হুড়োহুড়ির মধ্যে পড়ে গিয়ে ওই বৃদ্ধ টিসিবির খাদ্যবাহী ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যান। এ ঘটনায় পুলিশ ট্রাকচালককে আটক করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে চট্টগ্রাম নগরীর কোতোয়ালি থানার রাজাপুকুর লেনে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রণজিৎ কর্মকার (৭০) রাজাপুকুর লেনে ভাড়া বাসায় থাকতেন। তিনি পেশায় সোনার গয়না তৈরির কারিগর।

প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় বাসিন্দা স্বপন দাশ জানান, রণজিৎ কর্মকার ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে রাজাপুকুর লেনে বসবাস করেন। বার্ধক্যজনিত কারণে তাঁর স্বাভাবিক হাঁটাচলায় সমস্যা হয়। বেলা সাড়ে ৩টার দিকে টিসিবির পণ্য বিক্রির পরিবেশক প্রতিষ্ঠান (ডিলার) মেসার্স রাশেদা এন্টারপ্রাইজের ট্রাক রাজাপুকুর লেনে প্রবেশ করে। ট্রাকটি অন্য সময়ের মতো গলির ভেতরে অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে লোকনাথ মন্দিরের সামনে পার্কিংয়ের জন্য এগোচ্ছিল।

স্বপন দাশ বলেন, এ সময় লোকজন ট্রাকটি অনুসরণ করে দৌড়াতে থাকেন। ট্রাক পাহাড়ের ওপর ওঠার সময় রণজিৎও হুড়োহুড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে। কিন্তু উঁচু স্থানে উঠতে গিয়ে ট্রাকটি সম্ভবত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তখন ট্রাক নিচের দিকে নেমে যেতে থাকে। লোকজনের হুড়োহুড়ির মধ্যে ধাক্কা খেয়ে রণজিৎ রাস্তায় পড়ে যান। এ সময় ট্রাকের চাকা তাঁর শরীরের ওপর উঠে যায়। আহত অবস্থায় তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর তিনি মারা যান।

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল করিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হুড়োহুড়ির মধ্যে টিসিবির ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক বৃদ্ধকে চাপা দেয়। পরে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আমরা ট্রাকের চালককে আটক করে আমাদের হেফাজতে রেখেছি।’

সম্পর্কিত

টেকনাফে ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে ৫০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি

প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ: রাঙামাটি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে দুদকের অভিযান

৫ দিন পর সড়ক দুর্ঘটনায় আহত স্কুলছাত্রের মৃত্যু

স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে ফেনী ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

কুমিল্লা-২ আসন পুনর্বহালের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ

বোয়ালখালীতে পিস্তলসহ আটক ৩

ঘর ভেসে যাচ্ছিল মা-মেয়ের রক্তে

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে ফেনী ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

নিখোঁজের ৩ দিন পর স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার

‘মুক্তিপণে’ ছাড়া পেলেন টেকনাফের অপহৃত যুবক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা