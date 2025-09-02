৯০০ যাত্রীসহ ফেলে যাওয়া ১৮টি বগি টেনে নেওয়া হয় চট্টগ্রামে

ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সেই ১৮টি বগি টেনে পটিয়া থেকে চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১২টা ৫ মিনিটে পটিয়া থেকে বগিগুলোকে সাপোর্ট ইঞ্জিনের সহায়তায় চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়।
এর আগে কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী পর্যটক এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে ইঞ্জিন থেকে ১৮টি বগি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর মূল ট্রেন চলে যায় চট্টগ্রামে। গতকাল রাত ১০টা ১০ মিনিটে চট্টগ্রামের পটিয়ার কমলমুন্সির হাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী ট্রেনটি পটিয়ার কমলমুন্সির হাট স্টেশন এলাকায় পৌঁছালে ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে ১৮টি বগি আলাদা হয়ে রেললাইনে আটকে যায়।
পটিয়া রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার মোহাম্মদ পাভেল জানান, পর্যটক এক্সপ্রেসের ট্রেনটি রাতে কমলমুন্সির হাট স্টেশন এলাকায় ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে বগি ও ইঞ্জিন আলাদা হয়ে যায়। এরপর সাপোর্ট (উদ্ধারকারী) ইঞ্জিন চট্টগ্রাম থেকে রাত ১২টা ৫ মিনিটে এসে যাত্রীদের নিরাপদে পৌঁছানো হয়। ওই ট্রেনে ৯০০ যাত্রী ছিলেন। পরে গভীর রাতে চট্টগ্রাম নগরের পাহাড়তলী থেকে উদ্ধারকারী ইঞ্জিন আসে। আটকে পড়া স্টেশনে যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য রেলওয়ের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের কাজে লাগানো হয়।