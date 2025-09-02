হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

৯০০ যাত্রীসহ ফেলে যাওয়া ১৮টি বগি টেনে নেওয়া হয় চট্টগ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া বগি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সেই ১৮টি বগি টেনে পটিয়া থেকে চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১২টা ৫ মিনিটে পটিয়া থেকে বগিগুলোকে সাপোর্ট ইঞ্জিনের সহায়তায় চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়।

এর আগে কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী পর্যটক এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে ইঞ্জিন থেকে ১৮টি বগি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর মূল ট্রেন চলে যায় চট্টগ্রামে। গতকাল রাত ১০টা ১০ মিনিটে চট্টগ্রামের পটিয়ার কমলমুন্সির হাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী ট্রেনটি পটিয়ার কমলমুন্সির হাট স্টেশন এলাকায় পৌঁছালে ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে ১৮টি বগি আলাদা হয়ে রেললাইনে আটকে যায়।

পটিয়া রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার মোহাম্মদ পাভেল জানান, পর্যটক এক্সপ্রেসের ট্রেনটি রাতে কমলমুন্সির হাট স্টেশন এলাকায় ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে বগি ও ইঞ্জিন আলাদা হয়ে যায়। এরপর সাপোর্ট (উদ্ধারকারী) ইঞ্জিন চট্টগ্রাম থেকে রাত ১২টা ৫ মিনিটে এসে যাত্রীদের নিরাপদে পৌঁছানো হয়। ওই ট্রেনে ৯০০ যাত্রী ছিলেন। পরে গভীর রাতে চট্টগ্রাম নগরের পাহাড়তলী থেকে উদ্ধারকারী ইঞ্জিন আসে। আটকে পড়া স্টেশনে যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য রেলওয়ের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের কাজে লাগানো হয়।

সম্পর্কিত

অবৈধ দখল উচ্ছেদ অভিযানে হামলায় পুলিশ সদস্য আহত, আটক ৪

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: মৃত ব্যক্তিসহ ১৮১ জনের নামে আদালতে মামলা

চবিতে সংঘর্ষ: মামলা করবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, জরুরি সিন্ডিকেট বৈঠক

১৮ বগি ফেলে চলে গেল ট্রেন

রাঙামাটিতে বিশুদ্ধ পানিবঞ্চিত ৪০ হাজার মানুষ

পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজিকে মোবাইলে হুমকি, থানায় জিডি

বাঁকখালীর তীর থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে আবারও অভিযান শুরু

চবিতে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সব ধরনের পরীক্ষা স্থগিত

চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে যুবক ‍খুনের মামলায় গ্রেপ্তার ৪

সেন্ট মার্টিন থেকে ৩টি ফিশিং বোটসহ ১৮ মাঝিকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা