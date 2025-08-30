হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম নগরীর ষোলশহর দুই নম্বর গেট মোড়ে বিক্ষোভ মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে নগরীর ষোলশহর মোড়ে গণঅধিকার পরিষদ ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা এই বিক্ষোভ করেন।

আজ দুপুর ১২টা থেকে নগরীর ষোলশহর দুই নম্বর গেট মোড়ে সড়কে অবস্থান নিয়ে যান চলাচল আটকে দেন বিক্ষোভকারীর। আহত নুরুর ছবিসংবলিত ব্যানার নিয়ে কয়েকজন যুবককে ষোলশহর মোড়ে অবস্থান করতে দেখা যায়। তাঁরা সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে এবং ব্যারিকেড দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেন। এ সময় উভয় পাশের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়ে যাত্রীরা।

চট্টগ্রাম নগরীর দামপাড়ায় সিএমপি কার্যালয়ের সামনে এনসিপির বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (উত্তর) জাহাঙ্গীর বলেন, ‘ঘটনাস্থলে পুলিশ সদস্যরা অবস্থানে আছে। যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না হয়, সে জন্য আমরা সজাগ আছি।’

এর আগে ফেসবুক পোস্টে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের যুগ্ম আহ্বায়ক খান তালাত মাহমুদ রাফি দুপুরে শহরের দুই নম্বর গেটে সবাইকে জড়ো হওয়ার আহ্বান জানান।

