ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রেন লাইনচ্যুত, ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম-সিলেটের রেল যোগাযোগ বন্ধ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চট্টগ্রামগামী ৪ ডাউন কর্ণফুলী কমিউটার ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম ও সিলেটের ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আপলাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক আছে।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে সহকারী স্টেশনমাস্টার অশোক দাস জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন আসার পর কর্ণফুলী ট্রেনের ‘চ’ বগিতে ত্রুটি দেখা দেয়। এ অবস্থায় বগিটি রেখে দেওয়ার জন্য আরও তিনটি বগিসহ সান্টিং করছিল। এরই মধ্যে কলেজপাড়া এলাকায় ‘চ’ বগির দুটি চাকা লাইনচ্যুত হয়। এতে ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। তবে আপলাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক আছে। ট্রেন উদ্ধারে আখাউড়া লোকোশেডে খবর দেওয়া হয়েছে।