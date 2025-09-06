হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রেন লাইনচ্যুত, ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম-সিলেটের রেল যোগাযোগ বন্ধ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

ফাইল ছবি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চট্টগ্রামগামী ৪ ডাউন কর্ণফুলী কমিউটার ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম ও সিলেটের ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আপলাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক আছে।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে সহকারী স্টেশনমাস্টার অশোক দাস জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন আসার পর কর্ণফুলী ট্রেনের ‘চ’ বগিতে ত্রুটি দেখা দেয়। এ অবস্থায় বগিটি রেখে দেওয়ার জন্য আরও তিনটি বগিসহ সান্টিং করছিল। এরই মধ্যে কলেজপাড়া এলাকায় ‘চ’ বগির দুটি চাকা লাইনচ্যুত হয়। এতে ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। তবে আপলাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক আছে। ট্রেন উদ্ধারে আখাউড়া লোকোশেডে খবর দেওয়া হয়েছে।

সম্পর্কিত

চবিতে সংঘর্ষ: সায়েমের অবস্থা কিছুটা উন্নতি, খোলা হয়েছে লাইফ সাপোর্ট

চট্টগ্রামে জশনে জুলুসে পদদলিত হয়ে নিহত ২, আহত অন্তত ১০

চকরিয়ায় ডাম্পট্রাকের ধাক্কায় পথচারী নিহত

আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মালিক: জামায়াত নেতা

লক্ষ্মীপুরে বাস খালে, নিহত ৫

ফরিদগঞ্জে ভূমিহীনদের আশ্রয়ণ প্রকল্প: প্রভাবশালী ও ভাড়াটিয়াদের দখলে ঘর

চবির আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে হাসপাতালে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

গরম মাড় পড়ে শিশু দগ্ধ, গলা টিপে হত্যার পর বস্তায় ভরে পুকুরে ফেলেন চাচি

আপনাকে দিয়ে আর কিছু হবে না, নির্বাচন দিয়ে নেমে আসুন: এম এম আকাশ

খাগড়াছড়িতে স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মী সম্মেলন, নেতৃত্বে আসছেন নতুন মুখ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা