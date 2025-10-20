চবি শিক্ষার্থীর হাত-পায়ের রগ কাটল দুর্বৃত্তরা, উদ্ধারের পর মৃত্যু

চট্টগ্রামে সাগরতীরের কাশবন থেকে হাত-পায়ের রগ কাটা অবস্থায় শামীম মাকসুদ খান জয় (২৬) নামের এক শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় নগরীর আনন্দবাজার এলাকায় আউটার রিংরোডসংলগ্ন সাগরতীর থেকে ওই শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
শামীম মাকসুদ খান জয়ের বাড়ি বরিশালে হলেও নগরীর বন্দর আবাসিকের বড়পোল এলাকায় পরিবারের সঙ্গে বসবাস করতেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী। এর আগে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (এআইইউবি) থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বন্দর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মনিরুল করিম জানান, সন্ধ্যার দিকে স্থানীয় কয়েকজন কাশবনে এক যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় কাতরাতে দেখতে পেয়ে ওই এলাকায় দায়িত্বরত টহল পুলিশকে জানান।
পরে তথ্য পেয়ে হালিশহর থানা থেকে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে শামীম নামের ওই যুবককে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়, পরে সেখান থেকে চমেক হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এসআই বলেন, ‘ঘটনাস্থল নিজ থানা এলাকায় ভেবে হালিশহর থানা-পুলিশ প্রথমে তাঁকে উদ্ধার করেছিল। কিন্তু প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর তারা রাত ২টার দিকে আমাদের কাছে লাশ হস্তান্তর করে। তখন শামীমের পরিবারের সদস্যরাও হাসপাতালে গিয়ে লাশ শনাক্ত করেন।’
পরিবারের সদস্যদের বরাতে পুলিশ বলে, গতকাল রোববার দুপুরের দিকে শামীম বাসা থেকে বের হন। বের হওয়ার আগে তাঁর মোবাইলে একটি কল এসেছিল।