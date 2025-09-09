হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

ফটিকছড়িতে শহীদ শাহীন আরা খানম স্মৃতি ইসলামি পাঠাগার চালু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির বালুখালী গ্রামে শহীদ শাহীন আরা খানম স্মৃতি ইসলামি পাঠাগার চালু। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার দাঁতমারা ইউনিয়নের বালুখালী গ্রামে শহীদ শাহীন আরা খানম স্মৃতি ইসলামি পাঠাগার চালু হয়েছে। বারইয়ারহাট শেফা ইনসান হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও রওশন-জামান জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা লায়ন ডা. এস এ ফারুকের আর্থিক সহায়তায় পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

গত শনিবার বিকেলে রওশন-জামান জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির ব্যবস্থাপনায় পাঠাগার উদ্বোধন উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে লায়ন ডা. এস এ ফারুক বলেন, ‘আমার বোন শহীদ শাহীন আরা খানম মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর নামে এই পাঠাগার চালু করতে পেরে আমি গর্বিত। এ পাঠাগার থেকে তরুণ প্রজন্ম সঠিক ইসলামি জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।’

সভায় সভাপতিত্ব করেন রওশন-জামান জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি জিয়াউল হক। এ সময় বক্তব্য দেন বারইয়ারহাট কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব মাওলানা নিজাম উদ্দিন আনছারী, শান্তিরহাট মিশকাতুন্নবি দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা জহুরুল হক, রওশন-জামান জামে মসজিদের খতিব ও দাঁতমারা মঈনুল উলুম দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক মাওলানা মুহিউদ্দিন আহমেদ, মসজিদের মোতোয়াল্লি আফজল আহমেদ, মসজিদ পরিচালনা কমিটির সাবেক সভাপতি আবুল সওদাগর ও সাবেক বনবিট কর্মকর্তা ও ইউনুস অ্যাগ্রোর স্বত্বাধিকারী মো. ইউনুস।

জানা গেছে, ২০২১ সালের নভেম্বরে ডা. এস এ ফারুক তাঁর মা-বাবার নামে দোতলাবিশিষ্ট রওশন-জামান জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদ কমপ্লেক্সের ভেতরে তাঁর একমাত্র বোন শহীদ শাহীন আরা খানমের নামে ইসলামি বই সমৃদ্ধ এ পাঠাগারটি চালু করা হলো।

সম্পর্কিত

দক্ষিণ আফ্রিকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে বাংলাদেশি যুবক নিহত

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

কক্সবাজারে নারীর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে অপহরণের শিকার ২ যুবক

হাতি তাড়ানোর বৈদ্যুতিক ফাঁদে কিশোরের মৃত্যু, উদ্ধার করতে গিয়ে আহত ২

হাটহাজারীতে সংঘর্ষের ঘটনায় ওসি প্রত্যাহার

মারামারির জেরে গ্যারেজমালিককে ছুরিকাঘাতে হত্যা, গ্রেপ্তার ২

আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনে এসি বিস্ফোরণ, ৪ ঘণ্টা অচল ছিল সিগন্যাল লাইন

চট্টগ্রাম চেম্বারের প্রশাসককে অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ

বিক্ষোভে অশান্ত বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রামে আদালতের এজলাসে সাপ, আতঙ্ক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা