হাটহাজারীতে সংঘর্ষের ঘটনায় ওসি প্রত্যাহার

ফেসবুকে আপত্তিকর পোস্ট দেওয়াকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে কওমি শিক্ষার্থী ও সুন্নিপন্থীদের সংঘর্ষের পরদিন হাটহাজারী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু কাওসার মাহমুদকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। গতকাল রোববার রাত ১১টার দিকে তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেওয়া হলেও আজ সোমবার বিষয়টি জানাজানি হয়।
চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (হাটহাজারী সার্কেল) কাজী মো. তারেক আজিজ এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে গত শনিবার সন্ধ্যায় দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী বড় মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সুন্নিপন্থীদের সংঘর্ষ বাধে। একপর্যায়ে শনিবার রাতে ওই এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে উপজেলা প্রশাসন। যা পরদিন গতকাল বেলা ৩টা পর্যন্ত ছিল।
তবে ১৪৪ ধারা জারির পরও শনিবার দিবাগত রাত দেড়টা পর্যন্ত উভয় পক্ষের উত্তেজনা ও থেমে থেমে সংঘর্ষ চলে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের শতাধিক আহত হন। পরে গতকাল উপজেলা প্রশাসন দুই পক্ষকে নিয়ে বৈঠকে বসলে সমঝোতা হয়।