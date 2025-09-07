চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে প্রবাসী খুন, স্ত্রী ও এক যুবক আটক

চট্টগ্রামে এক যুবকের ছুরিকাঘাতে আকিব হোসেন (৩২) নামের এক প্রবাসী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার রাতে নগরীর চান্দগাঁও থানার পাঠানিয়াগোদা এলাকার বাসায় এ হত্যার ঘটনা ঘটে। পুলিশ নিহত প্রবাসীর স্ত্রী ও সেই যুবককে হেফাজতে নিয়েছে।
নিহত প্রবাসী আকিব দুই মাস আগে দুবাই থেকে দেশে ফেরেন। তাঁর বাড়ি কুমিল্লার লাঙ্গলকোট এলাকায়। চট্টগ্রামের চান্দগাঁও থানার পাঠানিয়াগোদা এলাকায় ভাড়া বাসায় তাঁর পরিবার থাকে।
চান্দগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহেদুল কবির বলেন, আকিবের স্ত্রীর সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাইফুল নামের এক যুবকের পরিচয় হয়। আকিবের সন্দেহ, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সাইফুলের পরকীয়া সম্পর্ক রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে গতকাল সকালে আকিবের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর কথা-কাটাকাটি হয়। সন্ধ্যায় সাইফুলকে বাসায় ডেকে আনা হয়। এরপর তর্কাতর্কির একপর্যায়ে আকিবকে ছুরিকাঘাত করেন সাইফুল। এ সময় ধস্তাধস্তিতে সাইফুলও জখম হন। খবর পেয়ে পুলিশ আকিবের লাশ উদ্ধার করে এবং আহত সাইফুল ও আকিবের স্ত্রীকে হেফাজতে নিয়েছে। এ ঘটনায় একটি হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানান তিনি।