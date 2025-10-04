ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে অবৈধ পার্কিং, পাঁচটি বাস জব্দ

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ইলিয়টগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবৈধভাবে গাড়ি পার্কিং করে যাত্রী ওঠানো-নামানোর অভিযোগে পাঁচটি বাস জব্দ করেছে সেনাবাহিনী। আজ শনিবার দুপুরে দাউদকান্দি আর্মি ক্যাম্প থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেন ইলিয়টগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. রুহুল আমিন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শুক্রবার বিকেলে মহাসড়কের ইলিয়টগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় কয়েকটি বাস দাঁড়িয়ে থাকায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে সেনাবাহিনীর একটি দল ‘পাপিয়া’, ‘একতা’, ‘রূপালী’, ‘তিশা’ ও ‘লাব্বাইক’ পরিবহনের পাঁচটি বাস জব্দ করে। পরবর্তী সময়ে কাগজপত্র যাচাই-বাছাইয়ে দেখা যায়, জব্দকৃত প্রতিটি বাসই সড়কে চলাচলের অনুপযোগী। বাসগুলো ইলিয়টগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, মহাসড়কের গৌরীপুর ও ইলিয়টগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে অবৈধ পার্কিংয়ের কারণে প্রতিনিয়ত যানজট ও জনদুর্ভোগের সৃষ্টি হচ্ছে। এ অবস্থায় জনসাধারণের ভোগান্তি কমাতে সেনাবাহিনীর এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
ইলিয়টগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. রুহুল আমিন বলেন, যৌথ অভিযানে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ইলিয়টগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে অবৈধভাবে গাড়ি পার্কিং করায় পাঁচটি বাস জব্দ করা হয়। পরে নিয়মিত মামলা করা হয়।