হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

ফেনী সীমান্ত থেকে বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেল বিএসএফ

ফেনী প্রতিনিধি

নুরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

ফেনীর পরশুরাম সীমান্ত থেকে নুরুল ইসলাম (৬৩) নামের এক বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ সোমবার (১১ আগস্ট) সকালের দিকে উপজেলার উত্তর কেতরাঙ্গা সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানা গেছে।  

নুরুল ইসলাম বক্সমাহমুদ ইউনিয়নের কৈয়ারকোনা গ্রামের সুলতান আহাম্মদের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৯টার দিকে নুরুল ইসলামকে ২১৭৪ সীমান্ত পিলার এলাকা থেকে ধরে নিয়ে যায় বিএসএফ। ওই বৃদ্ধের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে বলে জানা গেছে।  

এ ব্যাপারে বিজিবির ফেনী ব্যাটালিয়ন (৪ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বলেন, ‘২১৭৪ সীমান্ত পিলার এলাকা থেকে বিএসএফ নুরুল ইসলামকে আটক করে নিয়ে যায়। ওই ব্যক্তি সম্পর্কে এখন পর্যন্ত বিস্তারিত তথ্য পাইনি। ইতিমধ্যে আটকের বিষয়টি বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। আইনিপ্রক্রিয়া শেষে তাঁকে ফেরত দেওয়ার বিষয়ে বিএসএফ নীতিগতভাবে সম্মতি জানিয়েছে। আশা করি, বিকেলের মধ্যে তাঁকে হস্তান্তর করবে। ফেরত পাওয়ার পর এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে।’

সম্পর্কিত

নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তের ওপারে গোলাগুলি, সতর্ক বিজিবি

নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে পায়ের গোড়ালি উড়ে গেল বন্য হাতির

৯৬ ঘণ্টা পর চন্দ্রঘোনা-রাইখালী নৌরুটে ফেরি চলাচল শুরু

চাঁদা দাবির অভিযোগে এনসিপি নেতা নিজামকে ফের শোকজ

লক্ষ্মীপুরে সাবেক যুবদল নেতা অস্ত্রসহ আটক

এক দেশে দুই আইন চলবে না: রফিকুল ইসলাম মাদানী

গ্যাস সংকট: সাড়ে পাঁচ মাস ধরে বন্ধ সার কারখানা

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

বহুগুণে আইনশৃঙ্খলা ভালো, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন করতে পারব: ধর্ম উপদেষ্টা

কুমিল্লায় আইনজীবী হত্যা: সাবেক এমপি, মেয়রসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা