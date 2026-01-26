ফটিকছড়িতে নিখোঁজের পাঁচ দিন পর যুবকের মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায় নিখোঁজের পাঁচ দিন পর এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার ধর্মপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের খনখাইয়া খাল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত রাজু মিয়া (১৯) কবির হোসেনের ছেলে। পরিবারের সঙ্গে তিনি ফটিকছড়িতে বসবাস করলেও তাঁদের স্থায়ী বাড়ি নোয়াখালীতে।
জানা যায়, সোমবার সকালে খালে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে এলাকাবাসী পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।
এর আগে ২১ জানুয়ারি রাতে রাজু নিখোঁজ হন। পরদিন ২২ জানুয়ারি তাঁর বাবা কবির হোসেন ফটিকছড়ি থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন।
সাধারণ ডায়েরি ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাজু সম্প্রতি প্রতিবেশী এক স্কুলছাত্রীকে নিয়ে পালিয়ে বিয়ে করেন। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বৈঠকের মাধ্যমে মীমাংসা করা হয়। এরপর ২১ জানুয়ারি রাতে নিখোঁজ হন রাজু। পাঁচ দিন পর তাঁর মরদেহ খাল থেকে উদ্ধার হলো।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ধর্মপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ মহি উদ্দিন বলেন, খাল থেকে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধারের খবর পাওয়া গেছে। পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে।
ফটিকছড়ি থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) রফিকুল ইসলাম জানান, ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।