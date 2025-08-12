নোয়াখালীতে ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তাকে ১০ বছরের কারাদণ্ড

১ কোটি ৩০ লাখ ৭২ হাজার ৪৯১ টাকা আত্মসাতের ঘটনায় দুদকের দায়ের করা মামলায় আবদুল লতিফ ভূঁইয়া নামের এক সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তাকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে সাবেক ওই কর্মকর্তাকে ১ কোটি ১৭ লাখ ৪০ হাজার ৫৩২ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে আসামির উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের শুনানি শেষে বিশেষ জজ আদালত নোয়াখালী (দুদক) বিচারক মো. শওকত আলী এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আবদুল লতিফ ভূঁইয়া কুমিল্লার দেবিদ্বার থানার ধামতি এলাকার বাসিন্দা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের কোর্ট ইন্সপেক্টর মো. ইদ্রিস।
মামলার বিবরণে জানা গেছে, আবদুল লতিফ ভূঁইয়া রূপালী ব্যাংক পিএলসি, লক্ষ্মীপুরের পোদ্দার বাজার শাখায় ২০০৭ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এই সময়ে তিনি ১৯৩টি এন্ট্রির মাধ্যমে ব্যাংকের ১ কোটি ৩০ লাখ ৭২ হাজার ৪৯১ টাকা জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করেন। এ ঘটনায় তাঁকে বরখাস্ত করার পর ২০১২ সালের ২ জানুয়ারি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মামলা দায়ের করে এবং অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করে দুদক। পরে দুদকের প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগটি প্রমাণিত হলে আদালতে অভিযোগ দাখিল করেন দুদকের তৎকালীন সহকারী পরিচালক মো. আবদুস ছাত্তার সরকার।
আজ রায় ঘোষণার পর আসামিকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন দুদকের পিপি অ্যাডভোকেট আবুল কাশেম এবং আসামি পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন অ্যাডভোকেট সামছুদ্দিন।