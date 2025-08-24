চলতি সপ্তাহেই চাকসুর তফসিল ঘোষণা

বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের তফসিল চলতি সপ্তাহেই ঘোষণা করা হবে। এর মধ্যে নির্বাচন কমিশনের সার্বিক প্রস্তুতিও শেষের পথে। দ্রুতই প্রকাশ করা হবে নির্বাচনের আচরণবিধি। গতকাল রোববার দুপুরে চাকসু নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
দীর্ঘ ৩৫ বছর পর চাকসু নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন বলেন, ‘চাকসু ভবনের দ্বিতীয় তলায় নির্বাচন কমিশনের কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। আজকের (গতকাল) মধ্যেই প্রস্তুতি শেষ হবে বলে আশা করছি। শিগগিরই আমরা পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা পাব। একটি মিটিং করে এ সপ্তাহের শেষের দিকে তফসিল ঘোষণা করা হবে।’
কমিটির সদস্যসচিব শহীদ আব্দুর রব হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী জানান, সর্বশেষ ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরাও ভোটার হিসেবে অংশ নিতে পারবেন। এ ছাড়া নির্বাচনী আচরণবিধির খসড়া প্রস্তুত হয়েছে। এ সপ্তাহের শেষেই তফসিলও ঘোষণা করা হবে।
এদিকে চাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা ও শতভাগ আবাসনের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির। দুপুর ১২টার দিকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। তফসিল ঘোষণা নিয়ে শাখা ছাত্রশিবির সভাপতি মোহাম্মদ আলী বলেন, ‘প্রশাসনের কাছে শতভাগ আবাসন ও দ্রুতই চাকসুর তফসিল ঘোষণার দাবি জানিয়েছি। শুনেছি এ সপ্তাহের শেষ দিনে তফসিল ঘোষণা করা হতে পারে।’