চট্টগ্রামে ব্যবসায়ীর ২০ লাখ টাকা ছিনতাই, গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে কর্মচারীকে কুপিয়ে এক ব্যবসায়ীর ২০ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকালে নগরীর চান্দগাঁও থানার জানালী রেলস্টেশনসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁরা হলেন মো. সুমন (৩০), মো. আলী (৪৫), রাকিব (৩২), ফয়সাল (১৯) ও মোছামৎ কাজল আক্তার (২১)।

পরে এ ঘটনায় করা মামলায় আজ বুধবার আসামিদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

চান্দগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহেদুল কবির আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনার পর পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রথমে দুজনকে চান্দগাঁও এলাকা থেকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করে।

পরে তাঁদের দেওয়া তথ্যে লক্ষ্মীপুর জেলার চৌধুরীঘাট এলাকা থেকে অন্য তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ সময় আসামিদের কাছ থেকে ছিনতাই করা ১৪ লাখ ৬১ হাজার ৬৭০ টাকা উদ্ধার করা হয়।

ওসি বলেন, আজ এ ঘটনায় দ্রুত বিচার আইনে আসামিদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আবুল খায়ের গ্রুপের ভোগ্যপণ্যের স্থানীয় পরিবেশক ব্যবসায়ী রফিক আহমদ সকালে কাজীরহাটে নিজের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে যান। কর্মচারী শাহ আলমকে নিয়ে তিনি গুদামের দরজা খুলছিলেন। এ সময় ছিনতাইকারীরা এসে রফিকের ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। শাহ আলম তাতে বাধা দিলে তাঁকে কুপিয়ে জখম করা হয়।

