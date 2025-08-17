হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে রায় শুনে বিচারকের ওপর ক্ষোভ ঝাড়লেন আসামি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামে অস্ত্র মামলায় রায় শোনার পর বিচারককে লক্ষ্য করে এক আসামির জুতা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। পরে পুলিশ দ্রুত ওই আসামিকে নিবৃত্ত করে হাজতখানায় নিয়ে যায়। এর আগে আদালত মো. রাজু নামের ওই আসামিকে ১৭ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুরে চট্টগ্রামের চতুর্থ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ সিরাজাম মুনিরার আদালতে এ ঘটনা ঘটে।

আদালতের বেঞ্চ সহকারী ওমর ফুয়াদ বলেন, চট্টগ্রামে পাহাড়তলী থানার অস্ত্র মামলায় পাঁচজন সাক্ষীর সাক্ষ্যপ্রমাণে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আসামি রাজুকে অস্ত্রের জন্য ১০ বছর ও গুলির জন্য ৭ বছর করে মোট ১৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

তাঁর দুটি সাজাই একসঙ্গে চলবে। রায় ঘোষণার সময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে ওই মামলার রায় শুনানিতে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শী একাধিক সূত্রের বরাতে জানা গেছে, এদিন আদালতে রায় ঘোষণা শেষ হওয়ামাত্রই আসামি রাজু উত্তেজিত হয়ে বিচারককে লক্ষ্য করে জুতা নিক্ষেপ করেন। এ সময় এজলাসে হট্টগোল তৈরি হয়। পরে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাঁকে নিবৃত্ত করে মেট্রো কোর্ট হাজতখানায় নিয়ে যায়।

আসামি রাজু তখন উশৃঙ্খল ছিলেন। এদিন আসামির পক্ষে কোনো আইনজীবীও উপস্থিত ছিলেন না।

মামলার নথি থেকে জানা যায়, নগরের পাহাড়তলী থানার এ কে খান এলাকায় ২০২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর অভিযান চালিয়ে একটি একনলা বন্দুক ও গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় থানায় হওয়া মামলা তদন্ত শেষে রাজুর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ।

সম্পর্কিত

জাহাজের স্টাফদের অচেতন করে ১৩ কোটি টাকার চিনি চুরির চেষ্টা, গ্রেপ্তার ৮

চট্টগ্রামে ব্লিটজ পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা

ভিসির আশ্বাসে ৬ ঘণ্টা পর চবির প্রশাসনিক ভবনের তালা খুললেন শিক্ষার্থীরা

কর্ণফুলীতে জমি নিয়ে দ্বন্দ্ব, বাবা ও দুই ছেলেকে কুপিয়ে জখম

খালে পাওয়া অস্ত্রটি মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠীর, ধারণা বিজিবির

চট্টগ্রামের দক্ষিণ হালিশহরে দুদিন ধরে পানি নেই, ভোগান্তি

জেলের জালে উঠল ১৩টি গুলিসহ বিদেশি অস্ত্র

চন্দ্রঘোনা খ্রিষ্টিয়ান হাসপাতালে হামলা, ৪ নিরাপত্তা প্রহরী আহত

এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যানসহ ২০ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

প্যানেল চেয়ারম্যানকে অপসারণের দাবিতে পরিষদের সামনে এলাকাবাসীর বিক্ষোভ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা