চট্টগ্রামে পাসপোর্ট করতে এসে দুই রোহিঙ্গাসহ আটক ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে পাসপোর্ট করতে এসে দুই রোহিঙ্গাসহ তিনজন আটক। ছবি: আজকের পত্রিকা

তথ্য গোপন করে চট্টগ্রামে পাসপোর্ট করতে আসা দুই রোহিঙ্গাসহ তিনজনকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গতকাল বৃহস্পতিবার নগরীর ডবলমুরিং মনসুরাবাদ বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিসের সামনে থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের আবু মুসা (২১) ও মো. আসলাম (১৯)। আর অপরজন তাঁদের সহায়তাকারী ফরহাদ হোসেন (৩০)। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির পূর্ব গজারিয়া এলাকায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মনসুরাবাদ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের পরিচালক মো. সাঈদুল ইসলাম বলেন, গতকাল আসলাম নামে একজন পাসপোর্ট অফিসে একটি আবেদনপত্র জমা দিতে আসেন। পাসপোর্ট অফিসের লোকদের সন্দেহ হলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি অসংলগ্ন কথাবার্তা বলেন।

পরে তিনি জানান, তাঁর নাম ফরহাদ। তাঁর মামা জসিম উদ্দিন তাঁকে এই আবেদনটি দিয়ে পাসপোর্ট অফিসে পাঠিয়েছেন। তিনি আবেদনকারীকে চিনেন না। তখন ফরহাদের মোবাইল নম্বর থেকে কল দিয়ে তাঁর মামাকে পাসপোর্ট অফিসে আসতে বলা হলেও তিনি আসেননি। বিষয়টি সিএমপির ডিবি পুলিশকে জানানোর পর দুই রোহিঙ্গাকে আটক করে।

