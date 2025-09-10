টইটম্বুর কাপ্তাই লেক, খুলে দেওয়া হল বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১৬টি জলকপাট

টইটম্বুর রাঙামাটির কাপ্তাই লেক। লেকের পানির উচ্চতা নিয়ন্ত্রণে না আসায় গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত থেকে সাড়ে ৩ ফুট করে পানি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের (কপাবিক) ১৬টি জলকপাট দিয়ে। এতে প্রতি সেকেন্ডে ৬৩ হাজার কিউসেক পানি কাপ্তাই লেক থেকে কর্ণফুলী নদীতে নিষ্কাশিত হচ্ছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে কপাবিকের ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মাহমুদ হাসান আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকালে আজকের পত্রিকাকে জানান, মুহূর্তে মুহূর্তে লেকের পানি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে লেকের পানির উচ্চতা বিপৎসীমার ওপরে চলে যাওয়ায় গতকাল দিবাগত রাত ৩টায় কাপ্তাই কর্ণফুলী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ১৬টি জলকপাট সাড়ে ৩ ফুট করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, আজ সকাল ৮টায় কাপ্তাই লেকে পানির উচ্চতা ছিল ১০৮.৯০ ফুট মিনস সি লেভেল। লেকে পানির ধারণক্ষমতা ১০৯ ফুট মিনস সি লেভেল।