ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিতাস ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তালশহর রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তিতাস কমিউটার ট্রেনের লাইনচ্যুত বগি। ছবি: সংগৃহীত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তালশহর রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় তিতাস কমিউটার ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে চট্টগ্রাম ও সিলেটগামী ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনার দেড় ঘণ্টা পর বিকল্প (লুপ) লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। দুর্ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া না গেলেও প্রায় ৫০০ মিটার রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়। পরে বেলা ২টার পরে লাইনচ্যুত বগিটি রেখে বাকি বগিগুলো সরিয়ে ট্রেন চলাচল শুরু করা হয়।

তিতাস ট্রেনের স্টুয়ার্ড মো. জাকির হোসেন বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যাওয়ার সময় আশুগঞ্জ রেলস্টেশনে যাত্রাবিরতি দিয়ে তালশহর অতিক্রম করার সময় বিকট শব্দে তিতাস ট্রেনের ‘ড’ বগিটির একটি চাকা লাইনচ্যুত হয়। এ সময় ট্রেনের যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। প্রায় ৫০০ মিটার রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তালশহর স্টেশনমাস্টার মো. শহিদুল ইসলাম বলেন, ‘দুপুরে আশুগঞ্জ থেকে যাত্রাবিরতি দিয়ে তিতাস ট্রেনটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্দেশে ছেড়ে যায়। তালশহর স্টেশন পার হওয়ার আগে ট্রেনটির ড বগির একটি চাকা লাইনচ্যুত হয়। ফলে চট্টগ্রাম অভিমুখী সব ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। লাইনচ্যুত বগিটি সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইন মেরামতের জন্য আমাদের লোকজন কাজ শুরু করেছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনের সহকারী স্টেশনমাস্টার অশোক চন্দ্র দাস বলেন, দুপুরে ঢাকা থেকে আসা ব্রাহ্মণবাড়িয়াগামী তিতাস কমিউটার ট্রেনটি তালশহর রেলওয়ে স্টেশনে আসার পর ইঞ্জিনের পরের বগি লাইনচ্যুত হয়। এতে ডাউন লাইনে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম ও সিলেটের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। দুর্ঘটনাকবলিত বগিটি উদ্ধারে আখাউড়া জংশনে খবর পাঠানো হয়েছে। উদ্ধারকারী ট্রেন ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হচ্ছে।

