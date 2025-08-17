জাহাজের স্টাফদের অচেতন করে ১৩ কোটি টাকার চিনি চুরির চেষ্টা, গ্রেপ্তার ৮

চাঁদপুরের মেঘনা নদীতে এমভি ওয়েস্টিন-১ লাইটার নামের একটি জাহাজ থেকে অপরিশোধিত চিনি চুরির চেষ্টার অভিযোগে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা জাহাজের স্টাফদের অচেতন করে ১৩ কোটি ২০ লাখ টাকার চিনি চুরির চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে নৌ পুলিশ চাঁদপুর অঞ্চলের সহকারী পুলিশ সুপার ইমতিয়াজ আহমেদ এ তথ্য জানান।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন জাহাজের মাস্টার পটুয়াখালীর আইয়ুব মৃধা (৪৮), বাগেরহাটের মোংলা থানার মেহেদী হাসান মুন্না ওরফে আকাশ (২৭), মো. তরিকুল (২৭), নুরুজ্জামান (৩২), মো. মানিক হাওলাদার (২৭), চাঁদপুর শহরের মো. শরীফ মির্জা (৪৩), মো. মজিবুর রহমান সরদার (৬৪) ও বাচ্চু ব্যাপারী (৫৭)। চিনি চুরির চেষ্টার ঘটনায় তাঁদের বিরুদ্ধে চাঁদপুর সদর মডেল থানায় মোনায়েম সুগার মিলের মালিকপক্ষের পাহারাদার নু কুমার ত্রিপুরা একটি মামলা করেছেন।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা চাঁদপুর নৌ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বিল্লাল আল-আজাদ জানান, ৪ আগস্ট বেলা ১১টার দিকে চোর চক্রের সদস্য তরিকুল ও নুরুজ্জামান নেশাজাতীয় দ্রব্য নিয়ে এমভি ওয়েস্টিন-১ জাহাজে ওঠেন। এরপর জাহাজের মাস্টার আইয়ুব মৃধা ও গ্রিজার ইমরান শেখকে নিজেদের পরিকল্পনার কথা জানান। ৫ আগস্ট বিকেলে নাশতা বানানোর সময় মাস্টার আইয়ুব মৃধা জাহাজের বাবুর্চিকে কিচেন থেকে অন্য কাজে পাঠিয়ে দেন। এ সুযোগে নুরুজ্জামান কিচেনে গিয়ে ছোলার ভেতর সাদা পাউডার (চেতনানাশক দ্রব্য) মিশিয়ে আসেন। ওই সময় তরিকুল বাইরে পাহারা দিচ্ছিলেন। সেদিন বিকেল প্রায় ৫টার দিকে জাহাজটি চাঁদপুর সদরের হরিণাঘাট এলাকায় পৌঁছালে বাবুর্চি স্টাফদের ছোলা ও মুড়ি খেতে দেন। সেটি খেয়ে জাহাজের লস্কর, গ্রিজার, সুকানিসহ প্রায় ১০ জন স্টাফ ও মামলার বাদী নু কুমার ত্রিপুরা অচেতন হয়ে পড়েন। এরপর তরিকুল ফোনে মেহেদী হাসান মুন্না ওরফে আকাশকে খবর দেন এবং জাহাজের অবস্থান জানান। পরে সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে আকাশসহ আরও পাঁচজন অজ্ঞাতনামা লোক ট্রলার নিয়ে জাহাজে আসেন। তাঁরা মাস্টার আইয়ুব মৃধার সঙ্গে আলোচনা করেন, কিন্তু বনিবনা না হওয়ায় শেষে তাঁরা আবার ট্রলার নিয়ে পালিয়ে যান।
এরপর জাহাজের গ্রিজার মো. ইমরান শেখ মালিকপক্ষকে পুরো ঘটনা অবগত করেন। মালিকপক্ষ তাদের অবস্থান জেনে নৌ পুলিশের সহায়তা চায়। নৌ পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে জাহাজের স্টাফদের উদ্ধার করে চাঁদপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়।
তদন্তকারী কর্মকর্তা বলেন, ৮ আগস্ট জাহাজ থেকে মাস্টার আইয়ুব মৃধাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে পরদিন আদালতে সোপর্দ করা হয়। এরপর তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ১৪ আগস্ট রাতে মোংলা থানা এলাকা থেকে তরিকুল, নুরুজ্জামান ও মানিককে গ্রেপ্তার করা হয়। গত শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সন্ধ্যায় ফরিদগঞ্জ থেকে মেহেদী হাসান মুন্নাকে গ্রেপ্তার করা হয। এরপর ওই দিন দিবাগত রাতে চাঁদপুর শহর থেকে বাচ্চু ব্যাপারী, মজিবুর রহমান ও শরীফ মির্জাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল শনিবার (১৬ আগস্ট) সাত আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়।
গ্রেপ্তার আসামিদের মধ্যে মেহেদী হাসান মুন্না, তরিকুল, নুরুজ্জামান ও বাচ্চু ব্যাপারী গতকাল চাঁদপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-৪-এর বিচারকের কাছে ১৬৪ ধারায় স্বেচ্ছায় জবানবন্দি দেন।
নৌ পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার আসামিরা পেশাদার চোর ও সংঘবদ্ধ চোর চক্রের সক্রিয় সদস্য। তাঁরা নৌপথে চলাচলরত বিভিন্ন মালবাহী জাহাজে বিভিন্ন কৌশলে মূল্যবান মালামাল চুরি করে আসছেন।
এর আগে ৩ আগস্ট চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থানার বন্দরসংলগ্ন বহির্নোঙর (আউটার) থেকে আব্দুল মোনায়েম সুগার মিলের স্বত্বাধিকারী আবুল খায়ের কোম্পানির ১ হাজার ২০০ টন অপরিশোধিত চিনি এমভি ওয়েস্টিন-১ লাইটার জাহাজে লোড করা হয়। যার মূল্য ১৩ কোটি ২০ লাখ টাকা। ৪ আগস্ট জাহাজটি কুমিল্লার মেঘনায় আব্দুল মোনায়েম সুগার মিল ও নরসিংদী জেলার পলাশ থানার দেশবন্ধু চিনিকল লিমিটেডের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিল।