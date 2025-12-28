চাঁপাইনবাবগঞ্জে সীমান্ত দিয়ে ৫ জনকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার বিভীষণ সীমান্ত দিয়ে নারী-পুরুষসহ পাঁচজন ঠেলে পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ রোববার (২৮ ডিসেম্বর) সকাল ৯টার দিকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হয়। পরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা তাঁদের আটক করে থানায় হস্তান্তর করেন।
নওগাঁ ১৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম মাসুমের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এসব জানানো হয়েছে।
আরিফুল ইসলাম মাসুম জানান, বিভীষণ সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ২১৯-এর সাব পিলার ৭১-এর আনুমানিক এক কিলোমিটার অভ্যন্তরে লালমাটি খড়ির ঘাট এলাকা থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে ওই পাঁচ ব্যক্তিকে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা বাংলাদেশি বলে জানিয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন সময় কাজের উদ্দেশে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।
আটক ব্যক্তিরা হলেন নড়াইলের কালিয়া উপজেলার জামিল ডারা গ্রামের কামরুল লস্কর, সাদ্দাম লস্কর, লিপি লস্কর ও মোছা. ফিরোজা এবং বাগেরহাটের মোল্লাহাট উপজেলার কাটাদূরে গ্রামের হায়দার সরদার।
গোমস্তাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বারিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিজিবির হাতে আটক পাঁচ ব্যক্তিকে আমাদের থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তাঁরা বাংলাদেশি নাগরিক বলে দাবি করেছেন। আপাতত তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) তত্ত্বাবধানে রাখা হবে। তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে নিজ নিজ পরিবারের কাছে তাঁদের হস্তান্তর করা হবে।’