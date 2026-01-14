চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে অবৈধ ঢোকার ১৭ বাংলাদেশি আটক

ভারত থেকে কারাভোগ শেষে অবৈধভাবে বাংলাদেশে ঢোকার সময় ১৭ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ বুধবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে নওগাঁ ব্যাটালিয়নের (১৬ বিজিবি) অধীন চাড়ালডাংগা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় সীমান্ত পিলার ২১৯/২৯-আর-সংলগ্ন এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।
পরে সীমান্ত পিলার থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার ভেতরে শিবনগর বাজার এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে আটজন পুরুষ, পাঁচজন নারী ও চারটি শিশু রয়েছে।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তাঁরা সবাই খুলনা ও যশোর জেলার বাসিন্দা। পাঁচ-ছয় বছর ধরে তাঁরা ভারতের আগ্রা জেলায় বসবাস করছিলেন। এ সময় ভারতীয় পুলিশ তাঁদের আটক করায় আগ্রা জেলা কারাগারে প্রায় তিন বছর কারাভোগ করেন। সম্প্রতি কারামুক্তির পর ভারতীয় পুলিশ তাদের বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে। পরে ১২ ব্যাটালিয়ন বিএসএফের অধীন টিলাশন ক্যাম্পের সদস্যরা সীমান্ত পিলার ২১৯/২৯-আর এলাকা দিয়ে তাদের বাংলাদেশে ঢোকায় বলে জানায় বিজিবি।
এ বিষয়ে নওগাঁ ১৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম মাসুম বলেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশ, গরু ও মাদক পাচার এবং চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবির অভিযান অব্যাহত থাকবে।