চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিন আসনেই জামায়াত প্রার্থীরা এগিয়ে

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিনটি আসনেই জামায়াতের প্রার্থীরা এগিয়ে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনে জামায়াতের প্রার্থী মো. কেরামত আলী ১০ হাজার ৬৬৯ ভোট পেয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী মো. শাহাজাহান মিঞা পেয়েছেন ৮ হাজার ৩১৬ ভোট।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনে জামায়াতের প্রার্থী মো. মিজানুর রহমান পেয়েছেন ৭৭ হাজার ১৫৮ ভোট ও বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আমিনুল ইসলাম পেয়েছেন ৭৩ হাজার ৬৫৫ ভোট।

এ ছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনে জামায়াতের প্রার্থী মো. নুরুল ইসলাম বুলবুল পেয়েছেন ৫৮ হাজার ৯৫১ ভোট ও বিএনপির প্রার্থী মো. হারুনুর রশীদ পেয়েছেন ৪০ হাজার ৩৭৬ ভোট।

জেলার তিনটি আসনে মোট ৫১৫টি কেন্দ্রের মধ্যে জেলা রিটার্নিং অফিসার মো. শাহাদত হোসেন মাসুদ বেসরকারিভাবে ১৫৪টি ভোট কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা করেছেন।

