হোম > সারা দেশ > চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিনটি আসনেই জামায়াত প্রার্থীরা এগিয়ে

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিনটি আসনেই জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী মো. কেরামত আলী ১০ হাজার ৬৬৯ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির মো. শাহাজাহান মিঞা পেয়েছেন ৮ হাজার ৩১৬ ভোট।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনে দাঁড়িপাল্লার প্রার্থী মো. মিজানুর রহমান পেয়েছেন ৭৭ হাজার ১৫৮ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির আমিনুল ইসলাম পেয়েছেন ৭৩ হাজার ৬৫৫ ভোট।

এ ছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনে জামায়াত প্রার্থী মো. নুরুল ইসলাম বুলবুল পেয়েছেন ৫৮ হাজার ৯৫১ ভোট, আর বিএনপির প্রার্থী মো. হারুনুর রশীদ পেয়েছেন ৪০ হাজার ৩৭৬ ভোট।

জেলার তিন আসনে মোট ৫১৫টি কেন্দ্রের মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জের রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক মো. শাহাদাত হোসেন মাসুদ ১৫৪টি ভোটকেন্দ্রের ফলাফলের এ তথ্য জানান।

সম্পর্কিত

চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিন আসনেই জামায়াত প্রার্থীরা এগিয়ে

চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রথম দুই ঘণ্টায় গড় ভোট পড়েছে ১৮.৭ শতাংশ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিএনপিতে যোগদান ‘জামায়াতের ৩০ কর্মীর’, তাঁরা ‘আওয়ামী লীগের কর্মী’ বলছে জামায়াত

৫০ গ্রাম হেরোইন রাখার দায়ে যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

চাচাকে বাবা সাজিয়ে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরি নেওয়া সেই ইউএনও বরখাস্ত

হেরোইন রাখার দায়ে নারীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

বস্তিতে পানি নিয়ে ঝগড়ায় দিনমজুরকে পিটিয়ে হত্যা, নারীসহ আটক ৭

জামায়াত নেতাকে টুঁটি চেপে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ বিএনপি প্রার্থীর ছেলের বিরুদ্ধে

চাঁপাইনবাবগঞ্জে দাঁড়িপাল্লার ব্যানার, ফেস্টুন পুড়িয়ে ও ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ

ভারত যাওয়ার পথে এক মানব পাচারকারীসহ আটক ৪ যুবক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা