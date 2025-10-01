হোম > সারা দেশ > চাঁদপুর

ফরিদগঞ্জে বন্ধ মাদ্রাসার নামে ভুয়া রসিদে চলছে টাকা সংগ্রহ

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে বন্ধ হয়ে যাওয়া মাদ্রাসার একটি ভবন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে বন্ধ মাদ্রাসার নামে ভুয়া রসিদ তৈরি করে দেশব্যাপী টাকা সংগ্রহ করছে একটি চক্র। এতে ব্যবহার করা হচ্ছে কোমলমতি শিশু-কিশোর ও অসহায় বয়স্কদের। চাঞ্চল্যকর এমন অভিযোগ উপজেলার পশ্চিম পোঁয়া গ্রামের কাটাখালী দারুল উলুম ক্বেরাতুল কোরআন মাদ্রাসা ও পীর মতিনিয়া এতিমখানা নামক প্রতিষ্ঠানটি ঘিরে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, রসিদে ছাপানো নামের মাদ্রাসাটিতে নেই কোনো শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য কার্যক্রম। আছে পরিত্যক্ত মাঠ, শৌচাগার ও একটি অব্যবহৃত একতলা দালান। সামনে সড়কের পাশে ঝুলছে একটি সাইনবোর্ড, এই সাইনবোর্ডের নাম দিয়েই রসিদ বানিয়ে, শিশু-কিশোর ও বয়স্কদের ভাড়া করে দেশের বিভিন্ন স্থানে কালেকশনের নামে প্রতারণা করছে ওই চক্র।

অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, চক্রটি টুপি, পাঞ্জাবি ও টাকা আদায়ের রসিদ হাতে ধরিয়ে দেয় বাছাইকৃত শিশু-কিশোর ও বয়স্কদের। এতিমদের খাওয়ানো, শিক্ষার্থীদের পাঠদানের খরচ মেটাতে ধর্মীয় কথা বলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এই চাঁদা আদায় করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত মাওলানা তাজাম্মুল হোসাইনের ছেলে কে এম নুরে আলম সিদ্দিকী ও হাফেজ কে এম মোবারক হোসাইনের বিরুদ্ধে এই চাঁদাবাজির অভিযোগ। এমন অভিযোগ তুলে ভুক্তভোগী এক কিশোরের মা থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, ওই গ্রামের প্রয়াত মাওলানা তাজাম্মুল হোসাইন তাঁর বাবার নামে ১৯৯১ সালে মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মাদ্রাসাটি সমাজসেবা অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রেশন নম্বর পায়।

প্রতি বছর মাদ্রাসাটিতে সরকারিভাবে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হতো। প্রথমে কয়েক দিন মাদ্রাসাটিতে কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী থাকলেও অনিয়ম-দুর্নীতি শুরু হওয়ায় সব শিক্ষার্থী চলে যায়। সেই থেকে মাদ্রাসার শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পাশাপাশি অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে কয়েক বছর আগে সরকারের তহবিল থেকে মাদ্রাসাটিতে অনুদানও বন্ধ করে দেওয়া হয়। সরকারের দেওয়া অনুদান বন্ধ হলেও ধর্মভীরু মানুষের সরলতা কাজে লাগিয়ে ওই মাদ্রাসার নামে রসিদ ছাপিয়ে সারা দেশে দান-অনুদানের নামে অর্থ আদায় করা হচ্ছে। রসিদ দিয়ে কমিশনে টাকা সংগ্রহের কথা স্বীকার করেছেন মো. রায়হান নামে এক কিশোর।

মো. মিজান, নুরুল ইসলাম খোকনসহ আরও অনেকেই বলেন, কোনো কার্যক্রম না চললেও সারা দেশে রসিদ দিয়ে মাদ্রাসার নামে টাকা আদায় বন্ধ নেই। সঠিক তদন্তের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে এই ভণ্ড ও প্রতারকদের কারণে ইসলামের বদনাম হবে।

থানায় অভিযোগকারী শাহীদা বেগম বলেন, ‘আমার ছেলেসহ বাকিদের পাঞ্জাবি, টুপি পরিয়ে রসিদ বই দিয়ে টাকা ওঠানোর জন্য পাঠায় মাদ্রাসার হুজুররা। এখান থেকে একটি অংশ যারা টাকা উঠায় তাদের দেওয়া হয়, বাকি টাকা নুরে আলম ও মোবারকের পরিবার নিয়ে যায়।’

অভিযোগ অস্বীকার করে কে এম নুরে আলম সিদ্দিকী বলেন, ‘টাকা ওঠানোর বিষয়ে আমি জানি না। তবে আমরা এখন আর এই মাদ্রাসা চালাই না।’

বন্ধ মাদ্রাসার সাইনবোর্ড। ছবি: আজকের পত্রিকা

অন্যদিকে হাফেজ কে এম মোবারক হোসাইন বলেন, ‘মাদ্রাসার কার্যক্রম বন্ধ আছে, তবে প্রতিবছর মাহফিল হয়।’ কার্যক্রম বন্ধ থাকলে মাদ্রাসার নামে টাকা কালেকশন ও বাৎসরিক মাহফিল করা যায় কি না—এমন প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যান তিনি।

ফরিদগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ শাহআলম বলেন, ‘ওই মাদ্রাসা-সংশ্লিষ্ট একটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত চলছে, অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

এ বিষয়ে ফরিদগঞ্জ উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘মাদ্রাসাটি সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরকারি অনুদান, সাধারণত ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টের আওতাধীন ছিল। আমরা কয়েকবার পরিদর্শনে গিয়ে দেখি মাদ্রাসাটিতে কোনো শিক্ষার্থী নেই। পরবর্তী সময়ে সমাজসেবা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বাৎসরিক অর্থ স্থগিত করা হয়। এখন তারা আমাদের রেজিস্ট্রেশন ব্যবহার করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

ফরিদগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুলতানা রাজিয়া বলেন, ‘বিষয়টি দুঃখজনক। আমি খোঁজখবর নিয়ে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।’

