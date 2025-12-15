হোম > সারা দেশ > ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ফলের দোকানে অটোরিকশার ধাক্কার জেরে দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ২০

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে ফলের দোকানে অটোরিকশার ধাক্কা লাগা নিয়ে তর্কাতর্কি থেকে সংঘর্ষে জড়িয়েছেন দুই গ্রামের বাসিন্দারা। এতে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার সৈয়দটুলা ও চানমনিপাড়া গ্রামবাসীর মধ্যে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও সরাইল পুলিশ জানায়, সরাইল অন্নদা সরকারি উচ্চবিদ্যালয় মোড়ে চানমনিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা ইউসুফের একটি ফলের দোকান রয়েছে। দুপুরে তাঁর দোকানের সামনে এক অটোচালক তাঁর অটোরিকশাটি দাঁড় করিয়ে রাখেন। ওই অটোচালক সম্পর্কে সৈয়দটুলা গ্রামের বাসিন্দা সামাদ মিয়ার ভাতিজা। ইউসুফ দোকানের সামনে থেকে অটোরিকশা নিয়ে চালককে সরে যেতে বলেন। ওই অটোচালক তাঁর অটোরিকশাটি সরিয়ে নেওয়ার সময় ফলের দোকানে এবং চানমনিপাড়া গ্রামের নূরুল আলম নামের এক ব্যক্তির গরুর সঙ্গে সেটির ধাক্কা লাগে। এ নিয়ে ইউসুফ ও নূর আলমের সঙ্গে ওই অটোচালকের কথা-কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়। একপর্যায়ে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৈয়দটুলা ও চানমনিপাড়া গ্রামের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। ঘণ্টাব্যাপী চলা সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হন। আহত ব্যক্তিরা জেলা সদর হাসপাতালসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা নিয়েছেন।

এ ব্যাপারে সরাইল সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার জাহাঙ্গীর আলম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরবর্তী সংঘর্ষ এড়াতে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

