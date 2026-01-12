বগুড়ায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে সংঘর্ষ, নিহত ১

বগুড়ার গাবতলী উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে আবু বক্কর সিদ্দিক (৫৬) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ৯ জন। আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার জাতহলিদা গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। গাবতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিছুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
নিহত আবু বক্কর জাতহলিদা গ্রামের বাসিন্দা।
পুলিশ জানায়, জমি নিয়ে দুই প্রতিবেশী বাবলু মিয়া ও আবু বক্করের বিরোধ ছিল। আজ সন্ধ্যা ৭টার দিকে স্থানীয় আতাউর রহমানের বাড়ির সামনে বাবলু ও আবু বক্করের ঝগড়া লাগে। একপর্যায়ে উভয় পক্ষের লোকজন লাঠিসোঁটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। পরে স্থানীয় লোকজনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। এ ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের গাবতলী উপজেলা হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আবু বক্করকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে আবু বক্করের মৃত্যুর খবর শুনে বাবলু মিয়ার পক্ষের লোকজন আহত অবস্থায়ই হাসপাতাল থেকে পালিয়েছেন।
ওসি আনিছুর রহমান বলেন, হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।