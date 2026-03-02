বগুড়ায় ছাত্রদল নেতার ছুরিকাঘাতে আরেক নেতা আহত

বগুড়ার নন্দীগ্রামে ছাত্রদল নেতার ছুরিকাঘাতে আরেক নেতা আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে উপজেলা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ও নন্দীগ্রাম মনসুর হোসেন ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ শাকিলকে ছুরিকাঘাত করার অভিযোগ উঠেছে পৌর ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল হাসান পলিনের বিরুদ্ধে। রোববার (১ মার্চ) রাত ৯ টার দিকে নন্দীগ্রাম বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ছুরিকাঘাতের এই ঘটনা ঘটে।/
রোববার রাতেই ফিরোজ আহম্মেদ শাকিল পৌর ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল হাসান পলিনসহ ১০-১৫ জনের একটি গ্রুপকে অভিযুক্ত করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এ বিষয়ে পোস্ট করেছেন। ওই পোস্টে তিনি লিখেন, ‘পৌর ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল হাসান পলিন তাঁর মোটরসাইকেল বহর নিয়ে এসে প্রকাশ্যে আমাকে মারপিট ও ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় আমাকে উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভর্তি করে।’
খবর পেয়ে বগুড়া জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও বগুড়া-৪ (নন্দীগ্রাম-কাহালু) আসনের সংসদ সদস্য মোশারফ হোসেন তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান। তিনি সাংবাদিকদের জানান, হামলায় জড়িতদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি নিশ্চিতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিযুক্তরা দলের হলেও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে প্রশ্রয় পাবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
এদিকে ঘটনার পর থেকেই পৌর ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল হাসান পলিন মোবাইল ফোন বন্ধ করে আত্মগোপনে আছেন। এ কারণে তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
নন্দীগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে পৌর ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল হাসান পলিনের নাম শোনা গেছে। তবে ছুরিকাঘাতের ঘটনায় এখনো থানায় লিখিত অভিযোগ দেয়নি কেউ। অভিযোগ পেলে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’