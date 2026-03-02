বগুড়ায় ছুরিকাঘাতে জামায়াত নেতা খুন

বগুড়ায় জমির সীমানা প্রাচীর নির্মাণ নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে সাইফুল ইসলাম (৪৫) নামে এক জামায়াত নেতা খুন হয়েছেন। এ সময় তারেক নামের তাঁর এক সহযোগী আহত হয়েছেন। রোববার (১ মার্চ) রাত সাড়ে ৯টার দিকে জামায়াত নেতা সাইফুল ইসলাম মারা যান। এ ঘটনায় পুলিশ টিটো ও মোস্তাকিম নামের দুই যুবককে আটক করেছেন।
নিহত সাইফুল ইসলাম শহর জামায়াতের উলামা বিভাগের অর্থবিষয়ক সম্পাদক ছিলেন এবং স্থানীয় একটি মসজিদের খতিব ছিলেন। তিনি শহরের খান্দার এলাকার বাসিন্দা। বগুড়া শহরের স্টেডিয়াম পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক কামরুজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানায়, শহরের মাহবুবনগর এলাকায় রোববার সকালে সাইফুল ইসলামের কেনা জমিতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ চলছিল। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সেখানে বিজয় নামের এক যুবক তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে সাইফুল ইসলামের কাজে বাধা দেন। তর্কবিতর্কের একপর্যায়ে সাইফুল ইসলামকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে প্রতিপক্ষের লোকজন। তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে তারেক নামের আরও একজন আহত হন। পরে সাইফুলকে উদ্ধার করে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর অবনতি হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন। স্বজনেরা তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেন। তবে পথে রাত সাড়ে ৯টার দিকে তিনি মারা যান।
পুলিশ পরিদর্শক কামরুজ্জামান বলেন, ঘটনার পরপরই এলাকা থেকে টিটো ও কামরুজ্জামান নামের দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করা গেছে। অন্যদের আটক করতে অভিযান চলছে। নিহতের লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিবার থেকে এখনো মামলা দেওয়া হয়নি।