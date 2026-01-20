‘না’ ভোট দিলে কিছুই পাবেন না: বগুড়ায় উপদেষ্টা ফারুক

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বলেছেন, যদি আপনারা হ্যাঁ ভোট দেন, তাহলে বহুবিধ সুবিধা পাবেন রাষ্ট্রের কাছ থেকে। আর না ভোট দিলে কিছুই পাবেন না। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সকালে বগুড়ায় এক উঠান বৈঠকে এসব কথা বলেন তিনি।
গণভোট নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বগুড়া সদরের ফাঁপোর এলাকায় স্থানীয় ভোটারদের নিয়ে জেলা প্রশাসন এই উঠান বৈঠকের আয়োজন করে।
বৈঠকে ফারুক-ই-আজম বলেন, গণভোটে হ্যাঁ ভোট দিলে বহু রকমের নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত হবে, সব ক্ষেত্রে জনগণ অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করবে। পাশাপাশি নারীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়বে হ্যাঁ ভোট দিলে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর গঠিত সংসদের যত দুর্বলতা ছিল এবং আছে, সেগুলো দূর করার জন্যই এই হ্যাঁ এবং না ভোটের আয়োজন করা হয়েছে।
ফারুক-ই-আজম আরও বলেন, ‘হ্যাঁ ভোট দিয়ে রাষ্ট্রের চাবিকাঠি হাতে রাখার এই সুযোগ যেন না হারাই আমরা।’ নতুন ভোটারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, নতুন ভোটাররা প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচনের পাশাপাশি রাষ্ট্রের চরিত্র বদলে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। তাই দল-মতনির্বিশেষে হ্যাঁ ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
উঠান বৈঠকে জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান, পুলিশ সুপার শাহাদত হোসেন ছাড়াও জেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।