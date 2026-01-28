বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন শেষে না ফেরার দেশে ২ এসএসসি পরীক্ষার্থী

বগুড়ার নন্দীগ্রামে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হয়েছে। তারা স্কুলের বিদায় অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শেষে বাড়ি ফিরছিল। আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার নামুইট-সিমলা আঞ্চলিক সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।
নিহত পরীক্ষার্থীরা হলো উপজেলার ভাটরা ইউনিয়নের ভরতেতুলিয়া দক্ষিণপাড়া গ্রামের রতন আলীর ছেলে নেহাল (১৭) এবং নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার আব্দুল্লাপুর গ্রামের লিটন আলীর ছেলে লিমন (১৭)। তারা দুজনই নন্দীগ্রাম মা-কেজি অ্যান্ড হাইস্কুলের শিক্ষার্থী এবং চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার্থী।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, নেহাল নন্দীগ্রামে তার নানার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করত। আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শেষ করে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিল নেহাল ও লিমন। নামুইট-সিমলা সড়কে কালিগঞ্জের দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাদের বহনকারী মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। এতে দুজনই সড়কে ছিটকে পড়ে। ঘটনাস্থলেই তারা নিহত হয়।
খবর পেয়ে নন্দীগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা মরদেহ উদ্ধার করে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠান।
বিষয়টি নিশ্চিত করে নন্দীগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আইনিপ্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।