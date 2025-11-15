হোম > সারা দেশ > বগুড়া

ধুনটে কৃষক লীগ সভাপতি গ্রেপ্তার

ধুনট (বগুড়া) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

বগুড়ার ধুনট উপজেলায় আওয়ামী লীগের মশাল মিছিল থেকে যুবদল নেতার ওপর ককটেল হামলার অভিযোগে করা মামলায় আলী আকবর (৫০) নামের কৃষক লীগের সভাপতিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৫ নভেম্বর) দুপুরে ধুনট থানা থেকে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে বগুড়া জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আলী আকবর উপজেলার গোয়ালভাগ গ্রামের কোরবান আলীর ছেলে। তিনি মথুরাপুর ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি। এর আগে শুক্রবার রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

মামলা সূত্রে জানা যায়, আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা চলতি বছরের ১৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় শহরের শহীদ মিনার চত্বরে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে মশাল মিছিল করতে থাকে। এ সময় যুবদল নেতা রিপন সেখ ও তাঁর লোকজন তাদের বাধা দেয়। তখন মশাল মিছিলকারীরা যুবদল নেতার ওপর ককটেল হামলা চালায়। এই ঘটনায় ১৯ ফেব্রুয়ারি ধুনট পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক চরপাড়া গ্রামের রিপন সেখ বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ৯৬ নেতা-কর্মীকে আসামি করা হয়েছে। মামলায় অজ্ঞাতনামা আসামি হিসেবে আলী আকবরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

থানাহাজত থেকে আকবর আলী জানান, তিনি আগে একটি এনজিওতে চাকরি করতেন। চাকরি শেষে গ্রামে ফিরে কৃষক লীগের সভাপতি হন তিনি। তাঁর নামে কোনো মামলা ছিল না।

ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদুল আলম বলেন, আকবর আলীকে মামলার অজ্ঞাতনামা আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই মামলার অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

