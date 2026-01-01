হোম > সারা দেশ > বগুড়া

বগুড়ায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

বগুড়া প্রতিনিধি

বগুড়ার কাহালুতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মমতাজ সোনার (৭০) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার বিকেলে কাহালু উপজেলার মালঞ্চা ইউনিয়নের গুড়বিশা বাজারে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মমতাজ সোনার গুড়বিশা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মালঞ্চা ইউনিয়ন পরিষদের নারী ভাইস চেয়ারম্যান মনজিলা বেগমের স্বামী।

পুলিশ জানায়, বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মমতাজ সোনার রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় দ্রুতগামী মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মমতাজ রাস্তায় পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। বিকেল ৫টার দিকে তিনি মারা যান। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন মোটরসাইকেলসহ চালক আব্দুস সালাম (১৮) ও আরোহী আব্দুর রাজ্জাককে আটক করে। পরে থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ তাঁদেরকে হেফাজতে নেয়।

এসব তথ্য নিশ্চিত করে কাহালু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা বলেন, আইনগত প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। আটক দুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

