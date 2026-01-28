হোম > সারা দেশ > বগুড়া

বগুড়ায় বিদেশি পিস্তলসহ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ ও তাঁর স্ত্রী আটক

শাজাহানপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি  

সেনা অভিযানে আটক সাজ্জাদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলায় অস্ত্রসহ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ (৩৭) এবং তাঁর স্ত্রী জান্নাত আক্তারকে (৩০) আটক করেছে সেনাবাহিনী। গতকাল মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দিবাগত রাতে উপজেলার আশেকপুর ইউনিয়নের বয়রাদিঘী গ্রাম থেকে তাঁদের আটক করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে জার্মানির তৈরি ৯ মিলিমিটার পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও ৩টি দেশীয় ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা গেছে, বগুড়ায় দায়িত্বরত সেনাবাহিনীর একটি দল এই অভিযান পরিচালনা করে। আটক ব্যক্তিদের রাতেই থানায় হস্তান্তর করা হয়।

শাজাহানপুর থানার এসআই আব্দুর রহিদ সাংবাদিকদের জানান, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়ে প্রথমে সাজ্জাদকে গ্রেপ্তার করে। পরে সাজ্জাদের বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। সেনাবাহিনীর অভিযানের বিষয়ে বুঝতে পেরে সাজ্জাদের স্ত্রী বাড়িতে থাকা পিস্তলটি পাশের নর্দমায় ফেলে দেন। সেনাবাহিনীর জিজ্ঞাসাবাদে সাজ্জাদের স্ত্রী সেটি সেখান থেকে তুলে দেন। পরে তাঁকেও আটক করা হয়। এই ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

