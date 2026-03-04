শাজাহানপুরে কলেজছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলায় ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায় সানজিদা আকতার শান্তনা নামের এক শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সে উপজেলার সরকারি কমর উদ্দিন ইসলামিয়া কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী ছিল।
বুধবার (৪ মার্চ) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আড়িয়া ইউনিয়নের রহিমাবাদ মধ্যপাড়া গ্রামে ভাড়া বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।
শান্তনার মা স্বপ্না খাতুন আজকের পত্রিকাকে জানান, গতকাল মঙ্গলবার (৩ মার্চ) তাঁর মেয়ের কাছে এক সহপাঠী এসেছিল। তাদের মধ্যে কী কথা হয়েছে, তা তিনি জানেন না। তবে তখন থেকেই শান্তনার মন খারাপ ছিল। আজ সে আত্মহত্যা করেছে।
স্বপ্না খাতুন আরও জানান, অন্যের বাড়িতে কাজ করে তিনি শান্তনাকে বড় করেন। তার বাবা শফিকুলের সঙ্গে বহু বছর তাঁদের কোনো যোগাযোগ নেই । তাঁরা অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য খোরশেদ আলমের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।
ঘটনাস্থলে থাকা শাজাহানপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) গোলাম মোস্তফা বলেন, ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায় লাশ ঝুলছিল। প্রাথমিকভাবে বিষয়টি আত্মহত্যা বলেই মনে হচ্ছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মেডিকেলে নেওয়া হয়েছে।