হোম > সারা দেশ > বগুড়া

শাজাহানপুরে কলেজছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

শাজাহানপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি  

বাড়ির সামনে মানুষের ভিড়। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলায় ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায় সানজিদা আকতার শান্তনা নামের এক শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সে উপজেলার সরকারি কমর উদ্দিন ইসলামিয়া কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী ছিল।

বুধবার (৪ মার্চ) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আড়িয়া ইউনিয়নের রহিমাবাদ মধ্যপাড়া গ্রামে ভাড়া বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

শান্তনার মা স্বপ্না খাতুন আজকের পত্রিকাকে জানান, গতকাল মঙ্গলবার (৩ মার্চ) তাঁর মেয়ের কাছে এক সহপাঠী এসেছিল। তাদের মধ্যে কী কথা হয়েছে, তা তিনি জানেন না। তবে তখন থেকেই শান্তনার মন খারাপ ছিল। আজ সে আত্মহত্যা করেছে।

স্বপ্না খাতুন আরও জানান, অন্যের বাড়িতে কাজ করে তিনি শান্তনাকে বড় করেন। তার বাবা শফিকুলের সঙ্গে বহু বছর তাঁদের কোনো যোগাযোগ নেই । তাঁরা অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য খোরশেদ আলমের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

ঘটনাস্থলে থাকা শাজাহানপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) গোলাম মোস্তফা বলেন, ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায় লাশ ঝুলছিল। প্রাথমিকভাবে বিষয়টি আত্মহত্যা বলেই মনে হচ্ছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মেডিকেলে নেওয়া হয়েছে।

সম্পর্কিত

আদালতে হাজিরা দিতে আসা যুবককে অপহরণ, যুবদল নেতা বহিষ্কার

বগুড়া-৬: মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে বিএনপির দুই নেতার হাতাহাতি

বগুড়ায় ছাত্রদল নেতার ছুরিকাঘাতে আরেক নেতা আহত

বগুড়ায় ছুরিকাঘাতে জামায়াত নেতা খুন

শজিমেক অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক কমিটি

বগুড়ায় পাঠকবন্ধুর যাত্রা শুরু: সভাপতি আনান এবং সাধারণ সম্পাদক রনি

বগুড়ায় কিস্তির টাকা চাওয়ায় এনজিও কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুর, আহত ২

বগুড়ার শেরপুর: আবাদি জমিতে পুকুর খনন

বগুড়া-৬ উপনির্বাচন: মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বিএনপির বাদশা

বগুড়ায় চালককে হত্যা করে অটোভ্যান ছিনতাই
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা