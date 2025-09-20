হোম > সারা দেশ > বগুড়া

বগুড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে আরেক ট্রাকের ধাক্কা, চালক ও হেলপার নিহত

বগুড়া প্রতিনিধি

দুর্ঘটনাকবলিত দুই ট্রাক দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ার শিবগঞ্জে রংপুর-বগুড়া মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি আলুবোঝাই ট্রাকের পেছনে পাথরবোঝাই আরেকটি ট্রাকের ধাক্কায় চালক ও হেলপার নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে শিবগঞ্জ উপজেলার দেউলী ইউনিয়নের পাকুরতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন পাথরবোঝাই ট্রাকের চালক মিনহাজ (৩৫) এবং তাঁর হেলপার ইমরান (২৫)। তাঁরা দুজনেই টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর উপজেলার বাসিন্দা।

হাইওয়ে পুলিশ জানায়, রংপুরগামী একটি আলুবোঝাই ট্রাক পাকুরতলা এলাকায় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় একই দিক থেকে আসা একটি পাথরবোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেছন থেকে এটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়।

দুর্ঘটনাকবলিত দুই ট্রাক দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ সময় পাথরবোঝাই ট্রাকের চালক মিনহাজ ঘটনাস্থলেই মারা যান। গুরুতর আহত অবস্থায় হেলপার ইমরানকে উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

কুন্দারহাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান জানান, দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাককে পেছন থেকে ধাক্কা দেওয়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। নিহত ব্যক্তিদের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

সম্পর্কিত

ছুটিতে বাড়ি যাওয়া হলো না সেনাসদস্য রিফাতের

বগুড়ায় মা-ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা, মালামাল লুট

ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশাযাত্রী মা-মেয়ে নিহত

বগুড়ায় নিখোঁজের ৯ দিন পর অটোচালকের লাশ উদ্ধার

ফিলিং স্টেশনের ক্যাশিয়ারকে গলা কেটে হত্যা, সেলসম্যান পলাতক

চুরি করতে গিয়ে মামাকে ছুরিকাঘাত ভাগনের

বগুড়ায় গৃহবধূর হাত-পা বাঁধা মরদেহ

নারীর সঙ্গে অশ্লীল ভিডিও ধারণ করে মুক্তিপণ দাবি, ২ জিম্মি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৭

নারীর মৃত্যু, আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ পরিবারের

করতোয়ার ভাঙনে শেরপুরের চারটি গ্রামের মানুষের দুর্ভোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা